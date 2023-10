Anna sa sprchovala, keď narazila na desivý objav: Väčšina ľudí by hneď s hrôzou utiekla preč z kúpeľne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SYDNEY - Influencerka sa so svojimi sledovateľmi podelila o moment, v ktorom by mnohí skolabovali. Pri rannom sprchovaní si totiž všimla, že má v sprche obrovského pavúka. Namiesto toho, aby začala panikáriť, ho však zachránila pred utopením. Vôbec jej nevadilo, že jej lezie po tele.

Anna Paulová z Austrálie počas sprchovania zbadala obrovského loveckého pavúka. To, čo nasledovalo, by nespravil každý. Vo videu zverejnenom na TikToku vysvetlila, že pavúka chcela zachrániť pred utopením. "Snažila som sa ho zachrániť a pozrieť sa, čo sa stalo. Vyliezol mi hore po nohe," povedala.

Následne ukázala, ako článkonožec lezie po jej tele, po ruke. Potom ho bezpečne vytiahla zo sprchy. "Nečakala som, že toto ráno v sprche vylezie po mojom nahom tele. Toto je realita Austrálie." Video rýchlo získalo tisíce komentárov, väčšinou od vydesených ľudí žijúcich v zámorí. "Moja duša by sa takmer okamžite zdvihla z môjho bezvládneho tela," poznamenal jeden z komentujúcich.

Iní boli šokovaní Paulovej pokojnou reakciou v takejto situácii. "Kedysi dávno som našiel vo svojej izbe pavúka, ďalších šesť mesiacov som spal v obývačke, bez srandy," priznal užívateľ. "Rozhodne nie! Ak by sa to niekedy stalo, zomrel by som," dodal ďalší. Dobrou správou je, že lovecké pavúky sú pre ľudí do značnej miery neškodné.