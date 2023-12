Ak počas zdobenia vianočného stromčeka spozorujete na sebe týchto ŠESŤ príznakov, spozornite: Môžu signalizovať rakovinu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Zdobenie vianočného stromčeka je jednou z mnohých radostí sviatočného obdobia. Ak počas dekorovania na sebe spozorujete zvláštne symptómy ako závraty či dýchavičnosť, možno by ste mali navštíviť lekára. Môžu totiž signalizovať rakovinu v tele.

Potenciálne symptómy rakoviny môžete odhaliť aj pri takej činnosti, akou je zdobenie vianočného stromčeka. Doktorka Julie Sharpová z organizácie Cancer Research vo Veľkej Británii (CRUK), pre The Sun povedala: "Ak si všimnete zmenu vášho zdravotného stavu, ktorá je pre vás nezvyčajná alebo neprechádza, čo najskôr kontaktujte svojho praktického lekára." Pozor najmä na týchto šesť najbežnejších symptómov rakoviny, ktoré sa môžu objaviť pri vianočnom dekorovaní.

(Zdroj: Getty Images)

1. Závraty

Ak si všimnete, že sa vám počas vianočných príprav trochu točí hlava, pravdepodobne nie je dôvod na paniku. Ak však pocit pretrváva viac ako pár dní, mali by ste sa porozprávať so svojím praktickým lekárom. Aj keď je to nepravdepodobné, závraty a pocit nerovnováhy môžu byť príznakom rakoviny krvi alebo nádoru na mozgu.

2. Dýchavičnosť

Ak sa zadýchate aj pri úlohách, ktoré vo všeobecnosti nie sú namáhavé, mali by ste spozornieť. Dýchavičnosť je jeden z primárnych príznakov rakoviny pľúc alebo rakoviny, ktorá sa tam rozšírila z iných častí tela. Zájdite za lekárom, ak sa náhle zadýchate, zhorší sa vaše dýchanie alebo je bolestivé.

(Zdroj: Getty Images)

3. Bolesti

Nevysvetliteľné alebo pretrvávajúce bolesti môžu byť tiež príznakom onkologického ochorenia. Napríklad bolesť chrbta môže poukazovať na rakovinu pankreasu, bolesť na hrudníku zas na rakovinu pľúc. Bolesť je tiež známkou toho, že rakovina sa rozšírila, a to aj u ľudí, ktorí už túto chorobu mali.

4. Zachrípnutý hlas

Ak sa pristihnete, že pri spievaní vianočných klasík váš hlas znie chrapľavo, možno by stálo za to dohodnúť si stretnutie s lekárom. Mierne chrapčanie môže byť spôsobené prechladnutím, alergiou alebo iným typom infekcie. Ak ale trvá dlhšie ako tri týždne, môže ísť o príznako rakoviny hrtana, hrdla alebo pľúc.

(Zdroj: Getty Images)

5. Únava

Vykonávanie akejkoľvek fyzickej aktivity vrátane domácich prác a zdobenia môže byť trochu únavné. Ak sa však cítite unavení bez jasného dôvodu, môže to byť znakom toho, že niečo nie je v poriadku. Extrémna únava je bežným príznakom rakoviny krvi, prsníka, hrubého čreva či prostaty.

6. Potenie

Ak sa nadmerne potíte bez zjavnej príčiny, môže to byť príznak, ktorý treba sledovať. Návaly horúčavy, ktoré sa môžu líšiť od mierneho pocitu tepla na tvári, krku a hrudníku až po nočné potenie postihujúce celé telo, môžu niekedy naznačovať infekciu. Je tiež príznakom niekoľkých typov rakoviny ako leukémia, lymfóm, mezotelióm alebo rakovina pečene a kostí.