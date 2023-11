Najlepší recept na obľúbený vyprážaný REZEŇ: Pridajte tieto nezvyčajné ingrediencie, neoľutujete!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Kto by nepoznal obľúbenú klasiku vyprážaný rezeň? Či už s ryžou alebo so zemiakmi, mnohí Slováci si bez neho nevedia predstaviť svoj nedeľný obed. Poradíme vám, ako sa dá tento recept ešte vylepšiť pridaním pár nezvyčajných ingrediencií.

Príprava vyprážaného rezňa je veľmi jednoduchá, zvládne to aj malé dieťa. Obaliť, hodiť na panvicu a čakať, kým sa upraží do chrumkava. Skúste však pridať ingrediencie, ktoré by ste možno nečakali, ako napríklad citrónovú kôru.

POSTUP

Naporciované kuracie alebo bravčové mäso osoľte, okoreňte a obaľte v múke. Prebytočné množstvo vytraste, zabránite tak lepkavému povlaku na hotovom rezni. Následne v miske vyšľahajte vajcia s trochou mlieka a namočte do nej kusy mäsa.

Tu prichádza malá zmena. V tanieri zmiešajte strúhanku, syr, citrónovú kôru, petržlenovú vňať a cesnakový prášok. Rezne namočte do takto pripravenej zmesi a jemne po nich pobúchajte, aby prenikla až do mäsa. Takto obalené ich opekajte na panvici z každej strany päť minút, v prípade bravčového mäsa o niečo dlhšie. Servírujte so zemiakovou kašou, ryžou alebo čímkoľvek, čo preferujete. Dobrú chuť!