RECEPT na najlepšie pečené zemiaky, aké ste kedy jedli: Magická prísada, ktorú nesmiete vynechať

Kto by nemal rád pečené zemiaky? Hodia sa takmer ku každému jedlu a mnohí z nás si ich radi vychutnávajú aj samotné, pričom každý ich prípravu prispôsobuje svojej vlastnej chuti. Tvorca gastronomického obsahu menom Ara zverejnil na TikToku svoj recept, ktorým vraj pozdvihnete pečené zemiaky na úplne inú úroveň. Musíte pri tom dodržať nasledujúcich päť jednoduchých krokov.

Amatérsky kuchár odporúča použiť odrodu zemiakov Maris Piper, ktorá je najrozšírenejšia vo Veľkej Británii. Môžete však, samozrejme, použiť aj inú, ktorú preferujete. Ďalej zdôrazňuje potrebu pokrájať zemiaky na tú správnu veľkosť, nech kúsky nie sú ani príliš veľké, ani príliš malé a nech sú hlavne zhruba rovnako veľké.

V ďalšom kroku okoreňte vodu, v ktorej zemiaky budete variť. Okrem soli pokojne použite a vývar. To umožní ostatným chutiam preniknúť do zemiakov. Varte ich dovtedy, kým nebudú mäkké tak, že cez ne ľahko prejdete nožom.

Následne zemiaky sceďte, potraste v cedidle a vráťte späť do hrnca, v ktorom sa varili na desať minút. Poprášte ich semolinovou múkou, vďaka čomu neskôr získajú extra chrumkavú chuť. Nakoniec prichádza to, čo Ara nazýva "magickou ingredienciou" - roztopená kačacia alebo husacia masť. Vymastite ňou plech, na ktorom budete piecť zemiaky. Ak ste vegán, namiesto masti môžete použiť slnečnicový olej. Pečte zhruba hodinu alebo dokým nezískajú zlatistú farbu. Každá rúra totiž pečie inak. Po upečení ešte osoľte a pridajte nasekaný rozmarín. "Sú to tie najlepšie pečené zemiaky, aké ste kedy v živote jedlo," tvrdí Ara.