Muž kúpil v bazári časovú kapsulu milionára: Len vyvaľoval oči! Odhalila jeho pikantné tajomstvá

CHATTANOOGA - Virálny príbeh nemeckého TikTokera všetkým pripomenul, aby si dvakrát skontrolovali svoje elektronické zariadenia ešte predtým, ako ich darujú do obchodov s opotrebovaným tovarom. Mnohých príspevok desí, iným dáva návod, aby boli opatrnejší.

Nakupovanie v obchodoch s opotrebovaným tovarom je pre mnohých nepochybne veľmi výhodné. Tešia sa z neho darcovia, ktorí takto nájdu domov nepotrebným veciam a urobia nimi radosť iným. Zákazníkov zas potešia príjemné ceny. Niektorým sa však možno podarí nahliadnuť aj do zákulisia života pôvodného majiteľa predmetu, ktorý si kúpia. A presne taká je skúsenosť nemeckého TikTokera Wilhelma, ktorý žije v americkom štáte Tennessee. Vo videu, ktoré bolo medzičasom vymazané, hovorí o kúpe Apple Time Capsule.

Predmet vraj kúpil za 15 dolárov (takmer 14 eur) a našiel v ňom šťavnatý obsah. V príspevku vidieť muža, ako pripája zariadenie k počítaču a vidí súbory predchádzajúceho majiteľa z roku 2010, pričom hovorí, že nevymazal svoje informácie. Video s titulkom "Toto je trochu desivé" opisuje bývalého majiteľa len krstným menom Don.

Jeden používateľ poznamenal, že presne toto je dôvod, prečo si necháva všetky svoje staré zariadenia. Druhý sa priznal: "Práve teraz som si spomenul, že som daroval svoju časovú kapsulu bez toho, aby som ju vymazal." Wilhelm neskôr zverejnil dvojminútové video, v ktorom poskytol ďalšie informácie o zariadení. "Namiesto jednej zálohy má celý zoznam záloh. Ak sa chcete vrátiť do určitého obdobia, môžete tam jednoducho ísť. Takže to nie je len jedna kópia jeho počítača, ale desiatky z rôznych časových období od roku 2010." Na základe svojich zistení doplnil, že Donovo zariadenie obsahovalo fotografie siahajúce až do 80. rokov minulého storočia.

Objavil v ňom históriu auditov, čísel kreditných kariet či informácií o letoch. "Mám číslo bankového účtu tohto muža. Vidím, koľko peňazí mal v banke v určitom období. Mám dokonca informácie o jeho životnom poistení a tento chlapík má hodnotu miliónov dolárov. Nezabúdajte, že toto je z roku 2010, takže je už pravdepodobne mŕtvy. Ale fakt, že mám k tomu prístup, je šialený," uviedol autor videa. Pozitívne je, že v treťom videu Wilhelm informoval, že sa snaží vypátrať Donovu rodinu, aby zariadenie vrátil. "Neslúži mi na nič a je mi nepríjemné, že si nechávam veci iných ľudí. Necítim sa dobre, keď ho mám a nechcem ho len tak vymazať, takže sa pokúsim nájsť aspoň niekoho, komu by som ho mohol dať. A aby som odpovedal na otázku, ktorú sa každý pýta: áno, bolo tam porno," uzavrel.