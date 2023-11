Lekárov šokoval nezvyčajný prípad: Pacientovi v hrubom čreve našli neporušenú... pozrite sa na to!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

COLUMBIA - Množstvo lekárov má vtipné príhody o tom, čo všetko našli v črevách pacientov. Zvyčajne vedia, ako sa predmet dostal do tela. To ale nie je prípad šesťdesiattriročného muža z amerického štátu Missouri, ktorému lekári našli v hrubom čreve neporušenú muchu. Votrelca odhalili vďaka kolonoskopii.

Keď konzumujete napríklad ovocie alebo zeleninu, môže sa stať, že aj napriek dôkladnému umytiu prehltnete drobný hmyz. Zvyčajne ho však rýchlo rozložia žalúdočné šťavy. Prípad staršieho nemenovaného pacienta preto lekárov úprimne šokoval.

Mystery After Completely Intact Fly Found Inside Man's Colonhttps://t.co/kGlTzoX5uB — IFLScience (@IFLScience) November 21, 2023

Muž, ktorý trpel vysokým krvným tlakom, astmou a tinnitom, sa dostavil na kolonoskopiu. Lekári okrem stredne ťažkej pankolonickej divertikulózy, piatich polypov hrubého čreva a hemoroidov našli aj muchu visiacu v priečnom hrubom čreve. Nehýbala sa, ani keď ju lekár vykonávajúci vyšetrenie postrčil.

"Pacient si nebol istý, ako sa mucha dostala do jeho hrubého čreva," vysvetlili autori správy zverejnenej v časopise The American Journal of Gastroenterology. Podľa nich je takýto nález vzácny a záhadný. "Deň pred zákrokom pacient konzumoval číre tekutiny. Dva dni pred zákrokom jedol na večeru pizzu a šalát, ale nespomína si na muchu v jedle," dodali odborníci.