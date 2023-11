Pred 50 rokmi vedci predpovedali, že v 21. storočí dôjde ku globálnemu kolapsu: Dáta naznačujú, že sa zrejme nemýlili

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V roku 1972 tím vedcov z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) použil počítačový model na nahliadnutie do budúcnosti ľudstva. Išlo o model použili model systematickej dynamiky, známy ako World3, aby sa pozreli na komplexné interakcie medzi ľudskou populáciou, priemyselnou produkciou, znečistením, produkciou potravín a prírodnými zdrojmi Zeme. Zistili sa, že scenár stabilizovaného sveta, v ktorom by sa predišlo globálnemu kolapsu a životná úroveň zostala stabilná, by mohol byť možný, ale iba v prípade, že dôjde k dramatickým posunom v prioritách a spoločenských hodnotách.

Ak by neobmedzený ekonomický rast pokračoval bez ohľadu na životné prostredie, mohol by vytvoriť globálnu spoločnosť, ktorú trápi nedostatok potravín a klesajúci blahobyt. V konečnom dôsledku World3 ukázal, že scenár bežného podnikania by s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil kolaps globálnej spoločnosti v 21. storočí. Kolaps v tomto kontexte neznamená, že by ľudstvo bolo uvrhnuté do zániku ako dinosaury. Namiesto toho odkazuje na úplnú stagnáciu priemyselného rastu a výrazný pokles blahobytu.

Práca pritiahla veľa kritiky a kontroverzie, ale ďalší pohľad na údaje naznačuje, že predpoveď modelu bola doteraz prekvapivo na dobrej ceste. Ako sa uvádza v časopise Journal of Industrial Ecology, environmentalistka Gaya Herringtonová pomocou nových údajov preskúmala štyri rôzne scenáre: dva scenáre bežného podnikania, scenár stabilizovaného sveta a scenár komplexnej technológie. V tomto scenári je ľudstvo schopné inovovať cestu von z environmentálnych obmedzení pomocou technologického rozvoja.

Oba scenáre bežného podnikania vyvolali v 21. storočí globálny kolaps, jeden v dôsledku vyčerpania prírodných zdrojov a druhý v dôsledku znečistenia, zmeny klímy a/alebo devastácie životného prostredia. Komplexná technológia bola schopná zabrániť úplnému kolapsu v priebehu storočia, hoci v dôsledku rastúcich nákladov na technológiu nakoniec došlo k poklesu ľudského blahobytu. Podľa scenára stabilizovaného sveta, v ktorom svet dramaticky zmenil spoločenské hodnoty a priority, sa ľudská populácia do konca 21. storočia stabilizovala a životná úroveň sa udržala.

Herringtonovej práca potvrdzuje, že päťdesiatročné predpovede sú prekvapivo presné a zdá sa, že svet stále nie je na ceste k stabilite. Zároveň naznačuje, že stabilizovaný svet a optimistickú budúcnosť máme na dosah. Na dosiahnutie tohto cieľa však budú potrebné radikálne zmeny. "Nie je príliš neskoro na to, aby ľudstvo zmenilo kurz a trajektóriu budúcich údajových bodov. Máme inú možnosť. Hoci sme k stabilizovanému svetu viac vzdialení, zámerná zmena trajektórie je stále možná. Toto okno príležitosti sa rýchlo zatvára," dodala vedkyňa.