Pikantné priznanie mladomanželov: Švédska trojka počas svadobnej noci, ale keď zistíte s kým!

(Zdroj: YouTube/lovedontjudgeshow)

Manželia Katey (26) a Dan (25) sa objavili v epizóde relácie Love Don’t Judge, kde diskutovali o svojich sexuálnych fantáziách. Aby si splnili svoje tajné túžby, rozhodli sa spať aj s inými ľuďmi. Dan povedal manželke, že ju chce vidieť s iným mužom, z čoho bola najprv šokovaná. Potom však priznala, že ju to povzbudilo, aby preskúmala svoju bisexualitu. Vďaka tomu zažili nové, vzrušujúce veci, obzvlášť počas svadobnej noci.

"Nakoniec sme vzali jednu z mojich priateliek do spálne. Dali sme si nejaké drinky a skončili sme s ňou v trojici, bola to naozaj zábava. Je to jedna z mojich najlepších kamarátok, takže to bolo veľmi pohodlné," priblížila Katey. Dan sa s jej pocitmi stotožňuje. "Urobiť to v taký špeciálny deň je nezabudnuteľné," skonštatoval. Dvojica priznala, že na seba navzájom nežiarlia, lebo na o nemajú dôvod. Spočiatku si síce Katey myslela, že pre ňu bude ťažké sledovať manžela s inou ženou, no v skutočnosti ju to vzrušovalo.

Aj keď konsenzuálna nemonogamia zblížila manželov s ich novými priateľmi, rodina mladej Britky sa na vec pozerá inak. "Nesúhlasili s tým, čo som robila a už sa so mnou kvôli tomu nerozprávajú," prezradila s tým, že jej príbuzní sa svadby nezúčastnili a milostné vzťahy dvojice označili za nechutné. To ale Katey a Danovi v šťastí nebránilo. Vytvorili komunitu s ostatnými, ktorí majú podobné záujmy.