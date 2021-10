Laura (24) prehovorila o svojej prvej švédskej trojke: Nestrácali čas rečami a prešli hneď k aktu

LONDÝN - Televízna stanica vysiela dokumentárnu sériu, v ktorej nezadaní aj páry po prvýkrát skúšajú sex v trojici. Jedna žena sa podelila so svojou skúsenosťou. Podľa jej slov ľudia súložili doslova všade. Zároveň odhalila viac, ako dokázali nakrútiť kamery a porozprávala o tom, čo sa stalo na sexuálnej párty.

Konkrétna scéna bola zachytená ako súčasť dokumentu My First Threesome vysielaného na televíznej stanici Channel 4, ktorý sleduje rôznych ľudí, vrátane párov a nezadaných osôb, ako sa pokúšajú o svoje prvé sexuálne stretnutie zahŕňajúce viac ako jednu osobu.

Na začiatku programu Laura, 24-ročná recepčná žijúca v Londýne, vyjadrila svoju túžbu experimentovať v oblasti sexu. Keď nadišiel deň D, bola očividne potešená, že zážitok splnil jej očakávania. "Takže... mám za sebou prvú trojku. Bolo to úžasné! Ak mám byť úprimná, neuvedomila som si, že sa schyľuje k trojke, až kým sa tak skutočne nestalo. Nakoniec to bolo s mojím kamarátom a ženou, ktorá bola súčasťou páru. Ale stalo sa to na môj a jej podnet, nie zo strany muža, čo som vôbec nečakala," opísala svoju skúsenosť Laura.

Trojica príliš neplytvala časom konverzáciou a rýchlo prešla k samotnému aktu. "Bolo to viac o spojení očným kontaktom než rozprávaním. Skutočnosť, že som bola so svojím priateľom a touto ženou, znamenala, že som necítila žiadne obavy," pokračuje mladá Britka. Napriek tomu, že kameramani nemohli zachytiť samotný akt, Laura vyplnila medzery v tom, čo sa stalo v miestnosti. "Bola som pripravená, všetky oči sa upierali na nás. Ľudia sexovali úplne všade."

Švédska trojka bola pre Lauru nielenže nezabudnuteľný zážitok, no vôbec po prvýkrát vyskúšala sex v trojici. Zároveň však priznala, že ostáva heterosexuálkou. "Dokážem oceniť atraktívnu ženu, ale necítim k nim žiadnu príťažlivosť. Takže takéto stretnutie bolo možno pre mňa prvé aj posledné," dodala Laura.