Zapojili ste sa do výzvy No Nut November? Urologička prezradila päť dôvodov, prečo je to chyba

KALIFORNIA – Mnohí už počuli o výzve s názvom No Nut November, ktorá apeluje na mužov, aby počas celého mesiaca nemasturbovali. Kým niektorí vyzdvihujú pozitíva tejto výzvy, odborníčka prezradila, či je skutočne zdraviu prospešné. Vedecké výskumy prišli k jasnej odpovedi.

Zástancovia výzvy No Nut November, ktorá bola vytvorená v roku 2011 a popularizovaná na diskusných fórach, ako je Reddit, tvrdia, že mesiac bez masturbácie môže viesť k väčšej duševnej pohode, zníženiu závislosti od porna, zvýšeniu testosterónu a zlepšeným športovým schopnostiam. Urologička Rina Maliková vo videu na YouTube predstavila päť dôvodov, prečo by sa muži do výzvy nemali zapojiť.

1. Zníženie kvality spermií

Prvým dôvodom je, že nedostatočné uvoľnenie môže znížiť kvalitu spermií. „Keď sa zdržíte sexu, počet a objem spermií sa časom zvyšuje, ale kvalita spermií klesá,“ uviedla. Okrem toho tvrdila, že jedna analýza 5 000 vzoriek spermií odhalila, že pohyblivosť spermií bola nižšia u mužov, ktorí neejakulovali viac ako týždeň.

2. Nezmenené hladiny testosterónu

Po druhé, Maliková prezradila, že zdržanie sa orgazmu výrazne nezvýši hladiny testosterónu počas dlhšieho obdobia. Urologička povedala, že výskum vyvracajúci toto tvrdenie pochádza zo štúdie iba 10 mužov a odhalila, že došlo len k dočasnému zvýšeniu hormónu.

3. Výzva pozitívne neovplyvňuje športový výkon

Podobne doktorka vyhlásila, že deväť samostatných štúdií nezistilo žiadnu koreláciu medzi lepším športovým výkonom a zdržiavaním sa sexu alebo masturbácie. „Už od rímskych a gréckych čias pedagógovia propagovali výhody zdržania sa sexu pred športovým výkonom,“ vysvetlila. „Mysleli si, že sexuálna frustrácia spôsobí zvýšenú agresivitu,“ dodala. Štúdie, na ktoré sa odvolávala, ale odhalili, že nedosiahnutie orgazmu pred cvičením nespôsobilo žiadny rozdiel v rôznych atletických oblastiach.

4. Telo sa o ejakuláciu postará samo

Štvrtým dôvodom, prečo Maliková neodporúča zapájať sa do výzvy, je, že telo sa o ejakuláciu postará samo počas noci. Súvisí to s takzvanými „vlhkými snami“. Podľa odborníčka ide o normálnu ejakuláciu, ktorá nemusí byť vždy spojená so sexuálnym vzrušením.

5. Hrozí dysfunkcia panvového dna

Okrem toho Maliková povedala, že účastníci môžu tiež zažiť epididymálnu hypertenziu a možnú dysfunkciu panvového dna. „Svaly panvového dna môžu niesť veľa stresu. Ak ste veľmi vystresovaní a snažíte sa kontrolovať svoju ejakuláciu znova a znova, svaly sa môžu napnúť,“ priblížila odborníčka a dodala, že bolesť počas ejakulácie, bolesť semenníkov a bolesť počas defekácie sú možnými príznakmi dysfunkcie panvového dna.