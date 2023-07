Lekár upozorňuje na syndróm, ktorý postihuje mužský penis: Častá porucha, pozor na tieto príznaky

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

To, čo sa deje v oblastí intímnych partií, nie je niečo, o čom by mnohí z nás chceli hovoriť, aj keď by sme pravdepodobne mali. Podľa doktora Mohita Khera z Baylor College of Medicine v Texase postihuje Peyronieho choroba, ako je syndróm zakriveného penisu známy, jedného z desiatich mužov, informuje UniLad.

(Zdroj: Getty Images)

Ide o poruchu, pri ktorej sa pod kožou údu tvorí zjazvené tkanivo nazývané plak. Typicky je to spôsobené opakovanými mikroúrazmi počas sexu, masturbácie alebo cvičenia. V dôsledku toho sa pohlavný orgán zakriví do rôznych stupňov. Podľa Kheru väčšina mužov nevyhľadá odbornú pomoc kvôli stigme a rozpakom. Je ale veľmi dôležité, aby muži vyhľadali lekára čo najskôr, pretože Peyronieho choroba sa dá vo všeobecnosti veľmi dobre liečiť, ak sa zachytí včas.

V podcaste The Peter Attia Drive Khera povedal: "Sedem až deväť percent mužov v USA má Peyronieho chorobu. V tichosti trpia, nikdy o tom nehovoria. Problém je to, že choroba výrazne vplýva na kvalitu ich života, nezriedka trpia depresiami. Majú pocit, že došlo k znetvoreniu ich prirodzenia." Chorobu je možné liečiť prostredníctvom injekcií a chirurgického zákroku.

(Zdroj: Getty Images)

Peyronieho choroba má dve rôzne štádiá - aktívnu a pasívnu fázu. V aktívnej fáze, ktorá môže trvať až rok, dochádza k tvorbe jazvového tkaniva, zatiaľ čo sa penis postupne viac ohýba. V tejto fáze môžu muži tiež pociťovať bolesť. V pasívnej fáze sa úd už ďalej nezakrivuje. Miera zotavenia je rôzna. "Zo všetkých mužov sa tento stav zlepší u 15 percent. U 40 percent zostane penis rovnaký a u 45 percent pacientov sa stav zhorší," dodal Khera.