Môže vás jedenie zvyškov ryže či cestovín zabiť? Experti prezradili, kedy predstavujú NEBEZPEČENSTVO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V časopise Journal of Clinical Microbiology bol zverejnený prípad študenta z Bruselu, ktorý skonzumoval tanier špagiet päť dní po tom, čo ich uvaril. To údajne viedlo k jeho smrti. Išlo o otravu jedlom spôsobenú baktériou Bacillus cereus. Expertka na bezpečnosť potravín Ellen Shumakerová ale prezradila, že organizmus zvyčajne chorobu nespôsobuje. Problém predstavuje až vtedy, keď naklíči, a to sa deje v pôde a škrobových potravinách ako ryža či cestoviny.

Teplé jedlo ako živná pôda pre toxíny

Po uvarení môžu spóry vyklíčiť, aktivovať sa a začať vytvárať toxíny. "Spóry organizmu klíčia v reakcii na teplo pri varení," povedal profesor a špecialista v odbore potravinárstva Donald Schaffner. Organizmus prežije proces varenia a potom rýchlo rastie v potravinách, ktoré nie sú správne chladené. Akonáhle organizmus dosiahne relatívne vysoké koncentrácie, môže spôsobiť ochorenie infekciou alebo tvorbou tepelne stabilného toxínu.

Spóry vo všeobecnosti klíčia, keď jedlo necháte v "zóne teplotného nebezpečenstva", čo je teplota medzi štyrmi a 60 stupňami Celzia. Je dôležité si uvedomiť, že hoci sa proces klíčenia môže začať počas varenia, pokračuje, kým má jedlo izbovú teplotu. Po uvarení je jedlo zrelé na klíčenie spór, pokiaľ ho ihneď nevložíte do chladničky, čím by ste zastavili množenie aktívnych baktérií. Všeobecným odporúčaním je nechať varené jedlá pri izbovej teplote nie dlhšie ako dve hodiny.

Aj teplé jedlo môže ísť do chladničky

Veľa ľudí si myslí, že je nebezpečné, keď chladíte ešte teplé jedlo. Ukázalo sa však, že opak je pravdou. Keďže v zóne tepelného nebezpečenstva dochádza k tvorbe toxínov, je dôležité rýchlo ochladiť potraviny. Všetko ale závisí od veľkosti porcie, ktorú odkladáte. Presnejšie povedané, čím väčší hrniec, tým dlhšie bude trvať, kým jedlo v strede hrnca vychladne. Odporúča sa rozdeliť veľké porcie horúceho jedla do plytkých nádob, aby pred vložením do chladničky rýchlejšie vychladli.

Pozor na príznaky otravy

Vo všeobecnosti sú príznaky syndrómu vyprážanej ryže podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri reakcii na iné typy otravy jedlom, čiže zvracanie, hnačka, nevoľnosť, kŕče v bruchu a podobne. Na rozdiel od iných baktérií, ktoré spôsobujú otravu takmer okamžite po konzumácii, však Bacillus cereus môže viesť k reakciám tridsať minút až päť hodín po požití. Hnačka môže začať osem až šestnásť hodín po zjedení kontaminovaného jedla.

Hoci pri syndróme neexistuje žiadny liek, ktorý by ste mali užívať, najdôležitejšie je dbať na hydratáciu. V závažných prípadoch, keď zvracanie a hnačka trvajú hodiny, je vhodné vyhľadať odborníka. Keďže ochorenie Bacillus cereus je spôsobené toxínom a nie baktériou, antibiotiká, ktoré špecificky útočia na organizmy, nepomôžu.