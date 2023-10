Mladomanželom zničila svadbu ženíchova expriateľka: Vzala vedro a... naozaj na nich vyliala tento humus?!

(Zdroj: Instagram/alrojovivo)

BOLÍVIA - Existuje nespočetne veľa vecí, ktoré môžu pokaziť svadbu. Iba málokomu by ale napadlo, že tento čarovný deň naruší ženíchova bývalá priateľka, ktorá na novomanželov začala hádzať exkrementy. Presne to sa stalo na svadbe páru z Bolívie.

Novomanželia sa prechádzali po námestí pred kostolom, keď na nich zaútočila ženíchova "ex". Dav usmiatych ľudí sa zhromaždil, aby povzbudil a zablahoželal dvojici k ich veľkému dňu. Zrazu však mladá žena pristúpila k dvojici s vedrom naplneným exkrementmi a olejom a tento nechutný obsah hodila po nich.

Dievčina podľa miestnych médií útok spáchala zo žiarlivosti, keď sa jej bývalý priateľ oženil s niekým iným. Nevesta potom na sociálnych sieťach napísala, že dúfa, že bývalá partnerka jej muža ich nechá žiť v pokoji, informuje portál Independent. Nie je jasné, či útok nahlásili na polícii.

Viacerí užívatelia sa zhodli na tom, že to, čo žena urobila, je jednoducho šialené. "Bez ohľadu na to, ako poškodený alebo podvedený sa cítite, nikdy sa nesnažte pomstiť. Nech je šťastný so svojou novou partnerkou," uviedla jedna komentujúca. "Tieto činy by sa mali hlásiť. Všetci máme bývalých partnerov. Nechcel by som, aby sa niečo také stalo mojim dcéram alebo niekomu inému," uvádza sa v ďalšom komentári.