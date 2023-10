Muž hodil GoPro kameru do oceána, VIDEO ľudí vydesilo na smrť: Pozrite, čo sa vo vode dialo v noci

(Zdroj: Youtube/Odysseas Froilan)

Odysseas Froilan z Grécka zdieľal video na YouTube ešte v novembri 2021. Na začiatku možno vidieť bok lode, než sa kamera ponorí do vody a okamžite narazí na húf rýb. Nakoniec pristane na morskom dne, kde sa pohybuje a nakrúca ryby. Pri pomalom a rovnomernom stúpaní späť na hladinu kameru zachytáva spodok výletnej lode.

Nočné zábery sú podstatne strašidelnejšie. Okolo kamery zrazu preplávalo niekoľko žralokov, čo zanechalo nepríjemný dojem u viacerých užívateľov. !Prešiel som od roztomilých rybičiek a pomyslenia, že možno oceán nie je taký strašidelný v denných záberoch, až ku strašidelným nočným záberom, ktoré potvrdili môj silný strach z oceánu," uviedol komentujúci.

"Aj keď to pozerám doma, stále mi to vyráža dych a som plný strachu," priznal niekto ďalší. Iná osoba napísala: "Len by som chcel poukázať na rozdiel v morskom živote v závislosti od dennej doby. Ak sa niekedy ocitnete na plavbe, neskáčte v noci do oceána, väčšina žralokov sú noční lovci a v podstate čakajú len na vás."