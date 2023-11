Žralok rozpútal v mori čistý horor: Dravec napadol potápačku, totálne jej roztrhal tvár

Bridgette O'Shannessyovej roztrhal žralok tvár. (Zdroj: Facebook/Bridgette O'Shannessy)

Ďalší útok žraloka vyvoláva hrôzu. Ako okrem iných informoval denník New York Post, v obľúbenom pobrežnom meste Adelaide v Austrálii napadol 32-ročnú potápačku veľký biely žralok.

K hororovému útoku na Bridgette O'Shannessyovú, ako sa obeť volala, došlo v piatok. Keď 32-ročná žena so svojím potápačským partnerom Brianom Gordonom Petersom skúmala útes Port Noarlunga, dravec z ničoho nič zaútočil a zahryzol sa do tváre mladej ženy.

Našťastie sa jej partnerovi podarilo veľkého bieleho žraloka odohnať. Potom vyvinul tlak na rany svojej zranenej partnerky a posadil ju do záchranného člna, ktorý ju priviezol späť na breh. Plavčík Ray Tomlinson, ktorý bol v tom čase v službe, pre 9 News povedal: "Išiel som pomôcť priviesť loď na pláž a zabezpečiť ju, keď som si všimol, že v lodi bola pacientka."

32-ročnú ženu okamžite previezli do Flinders Medical Center, kde musela podstúpiť dve operácie. Podľa New York Post museli mladej žene dokonca chirurgicky odstrániť niektoré zuby. V dôsledku útoku žraloka utrpela poškodenie nervov a ďalšie zranenia. Jej stav je ale momentálne stabilizovaný. "Vzhľadom na okolnosti sa jej darí naozaj dobre," povedal O'Shannessyovej priateľ pre Perth Now.