Absolútne nechutné PRIZNANIE: Dievčina tri roky robí toto s penisom svojho priateľa!

Vo vzťahu, najmä na začiatku, ste ochotní pre svojho partnera urobiť prakticky čokoľvek. V stave zamilovanosti je to úplne pochopiteľné. Priznanie istej dievčiny ale vyráža dych. V austrálskej relácii The Hook Up Podcast with Dee Salmin and Pip Rasmussen totiž prezradila, že posledné tri roky každý týždeň umýva penis svojho priateľa, aby sa zbavila špiny, ktorá sa v tejto intímnej oblasti nahromadila za dvadsať rokov.

Moderátorky ostali zo slov poslucháčky v šoku a žiadali vysvetlenie. Tá doplnila, že pri tom používa lubrikant a vatové tyčinky. Keď sa jej spýtali, prečo si pohlavný úd nečistí sám, odpovedala, že "priateľa jeho penis desí a že kvôli tomu prestal masturbovať". Dee a Pip túto informáciu nedokázali spracovať a po celý čas boli v nemom úžase. "Nedokážem pochopiť, že toto bol tvoj džob vo vašom vzťahu," povedala Salminová.

Rovnaké pocity majú aj užívatelia. Mnohí z nich uviedli, že sa im chce z tohto priznania zvracať. "Mali mu jednodnoducho vykonať obriezku," myslí si jedna osoba. "Neviem, komu v tomto vzťahu viac preskakuje," podotkol niekto ďalší.