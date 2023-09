Bývalý režisér pornofilmov prezradil, ako muži dosahujú niekoľkohodinovú erekciu: Doslova si ničia životy!

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Tommy McDonald je bývalý režisér pornofilmov, ktorý začal s jednoduchými podomácky vyrobenými videami. Predával ich na internete ešte predtým, než existovalo OnlyFans a svoje podnikanie vybudoval na plnohodnotné pornoštúdio. V priebehu rokov videl desiatky mužských pornohviezd, ktoré si vstrekovali do svojich penisov chemikálie, aby na požiadanie vyvolali erekciu.

Vo väčšine prípadov, povedal podcasterovi Jamesovi Englishovi, však pornoherci nedostávajú tieto lieky na predpis, čo môže viesť k strašným následkom. "Väčšina chlapov bola škaredá ako peklo, pretože na svete nebolo veľa ľudí, ktorí by dokázali dosiahnuť erekciu pred kamerou pred mnohými ľuďmi. A to bolo ťažké, mať erekciu po celý čas bez ohľadu na to, ako vyzeral," povedal McDonald o tom, ako to vyzeralo pred rozšírením podporných látok.

Srdcový záchvat penisu

Podľa jeho slov dnes vďaka injekciám môže byť pornohviezdou každý. Nadmerné užívanie týchto "zázračných" liekov však môže spôsobiť vážne komplikácie. "Nazývajú to ‚srdcový záchvat penisu‘. Krv prestane tiecť, penis sčernie a musíte byť prevezený na pohotovosť, pretože lekári musia vypustiť krv, aby zachránili penis. Je to neuveriteľne nebezpečné."

(Zdroj: Getty Images)

Každý v priemysle pre dospelých vraj popiera, že podobné látky užíva. "Ak sa s nimi rozprávate, povedia: ‚No dobre, nepodporujeme to‘, ale v skutočnosti to robia. Nehovorí sa o tom, ale ak ste chlap, ktorý si aplikuje injekcie, získate viac práce, pretože sa s vami ľahšie pracuje," vysvetlil bývalý režisér.

Scénu chcú nakrútiť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie

Mužskí herci nie sú ani zvlášť dobre platení. Jediné, na čom filmovým producentom záleží, je tvrdá a dobre odvedená práca. Všetko, čo chcú, je nakrútiť urobiť scénu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Ďalšou nevýhodou injekcií je údajne strata citlivosti v úde, kvôli čomu sa pornoherci môžu venovať aj drsnejším aktivitám bez toho, aby ich to bolelo. To však vedie k sexu, ktorý je často veľmi bolestivý aj pre ženy, ale producenti sa starajú len o to, aby výsledok dosiahli rýchlo, lacno a aby bol čo najziskovejší, uviedol McDonald. "Pre mňa je najväčším problémom zdravie mužov. Je pomerne veľa chlapov, ktorí museli podstúpiť operáciu, aby im doslova napumpovali penis fyziologickým roztokom. Ničia si svoje orgány, ničia svoj sexuálny apetít, ničia svoju sexualitu, len aby mohli byť pred kamerou."

Tommy zároveň dodal, že zatiaľ čo v Európe a USA existujú určité kontroly nad producentmi porna, ruské štúdiá fungujú bez akýchkoľvek pravidiel. "Osobne si nemyslím, že akékoľvek porno vyrobené v Rusku alebo na Ukrajine by malo byť legálne," dodal.