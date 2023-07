Vedci zistili, že srdcový infarkt môže postihnúť aj inú dôležitú časť vášho tela: Toto ste nečakali!

TENNESSEE - Experti zistili, že infarkt nepostihuje iba srdce. Po preskúmaní viacerých štúdií prišli na to, že po prekonaní infarktu dochádza k poklesu kognitívnych schopností. Následky si teda ponesie aj mozog. Upozorňujú preto, že počas liečby netreba zabúdať ani na posilňovanie mentálnych zručností.

Rozsiahla štúdia publikovaná v JAMA Neurology naznačuje súvislosť medzi srdcovými infarktmi a kognitívnym poklesom. Experti čerpali údaje zo šiestich menších štúdií, ktoré prebiehali rôzne dlho a sledovali celkovo 30 465 ľudí bez anamnézy srdcového infarktu, mŕtvice alebo demencie. Celkovo 1 033 účastníkov v šiestich štúdiách malo počas časového harmonogramu štúdie infarkt. Vedci zistili, že ľudia, ktorí utrpeli srdcový infarkt, zaznamenali rýchlejší pokles kognitívnych funkcií ako tí, ktorí ho nedostali. „Prípadný pokles kognitívnych funkcií u tých, ktorí zažili srdcový infarkt, sa rovnal 6 až 13 rokom kognitívneho starnutia," pre Medical News Today povedal Percy Griffin, riaditeľ vedeckého projektu v Asociácii Alzheimerovej choroby, ktorý sa na štúdii nezúčastnil.

Spojenie medzi zdravím srdca a mozgu

„Myslím si, že v tejto štúdii je jasné spojenie medzi srdcom a mozgom. A myslím si, že toto spojenie v tejto konkrétnej štúdii pravdepodobne súvisí s tým, čo nazývame vaskulárne zdravie,“ pre HuffPost povedal Daniel Muñoz, výkonný riaditeľ medicíny a hlavný lekár vo Vanderbilt Heart & Vascular Institute v Nashville, Tennessee. Podľa jeho slov je zdravé srdce zásobované krvou a má zdravé cievy. To isté platí aj pre mozog. V prípade srdcového infarktu je prietok krvi do srdca blokovaný cholesterolom a plakom. To isté sa môže stať s krvnými cievami, ktoré zásobujú mozog krvou, čo môže spôsobiť kognitívne problémy, poznamenal Muñoz.

„Takže srdcový infarkt môže byť dramatickým znakom toho, že zdravie ciev nie je také, aké by sme v ideálnom prípade chceli,“ povedal Muñoz s tým, že infarkt môže ohroziť viaceré časti tela. Eric Adler, kardiológ a medicínsky riaditeľ pre transplantáciu srdca a mechanickú podporu krvného obehu v UC San Diego Health, povedal, že zistenia štúdie dávajú zmysel aj vtedy, keď uvažujete o zápale. „Zápalový systém vášho tela sa spustí po srdcovom infarkte a my vieme, že existujú biologické mechanizmy, v ktorých zápal môže ovplyvniť kognitívne funkcie,“ uviedol Adler. V skutočnosti, podľa jednej štúdie, ľudia s vyšším zápalom v tele mali o 7,8 percent väčší pokles kognitívnych funkcií ako tí, ktorí nemali toľko zápalov.

Dôležitá je aj starostlivosť o mozog

Čo tieto zistenia znamenajú pre ľudí, ktorí prekonali infarkt? Predovšetkým by podľa odborníkov mali pracovať na zlepšení zdravia srdca a mozgu. „Pokiaľ ide o pacientov alebo blízkych, ktorí prekonali srdcový infarkt, myslím si, že táto štúdia naznačuje, že sú z dlhodobého hľadiska kognitívne zraniteľní,“ povedal Muñoz. Ak ste vy alebo váš blízky prekonali infarkt a obávate sa zrýchleného kognitívneho poklesu, príliš sa tým netrápte. Berte to skôr ako znamenie, že by ste okrem fyzického cvičenia mali popracovať aj na tom duševnom. „Myslím si, že je skutočne dôležité, aby sme urobili, čo môžeme, nech podporíme duševné zdravie, celkové zdravie a ochránili ľudí po infarkte pred zraniteľnosťou, ktorá tam môže byť,“ povedal Muñoz. Okrem užívanie liekov je teda dôležité pracovať aj na fungovaní mozgu. Štúdie ukazujú, že krížovky a skladačky môžu pomôcť vášmu mozgu, čo môže pomôcť spomaliť mierny kognitívny pokles.

Zdravý životný štýl je základ

Muñoz všetkým ľuďom, ktorí neprekonali infarkt, odporúča, aby udržiavali zdravý životný štýl. Jeho slová potvrdil aj Adler. Podľa Adlera môže mať trio zdravej výživy, cvičenia a eliminácie sociálnej izolácie veľký vplyv na riziko srdcového infarktu aj riziko Alzheimerovej choroby. Okrem toho je dôležité udržiavať zdravý krvný tlak, vysvetlil Muñoz. „Keď je cholesterol abnormálne vysoký, môže to urýchliť rozvoj ochorenia krvných ciev všade, vrátane srdca, vrátane mozgu, vrátane iných miest,“ upozornil Muñoz. Mali by ste sa tiež držať ďalej od tabakových výrobkov alebo ak fajčíte, skúste prestať. Adler napokon zdôraznil, že je dôležité pravidelne navštevovať svojho praktického lekára.