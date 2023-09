Mesto preslávené paranormálnymi aktivitami opäť šokuje: Strašidelné VIDEO hýbajúceho sa bicykla!

(Zdroj: Facebook/Shambles Market York)

Video bolo nakrútené minulý týždeň na Shambles Market v Yorku. Mesto má bohatú tradíciu výskytu paranormálnych aktivít a návštevníkom je k dispozícii niekoľko strašidelných prehliadok, informuje Yorkshire Live. "Bezpečnostné kamery zaznamenali niečo veľmi zvláštne a z tohto klipu nám behá mráz po chrbte. Teórie sú vítané. Všimol si ešte niekto zvláštnu paranormálnu aktivitu v meste?" uvádza sa v príspevku na Facebooku.

Nočné zábery zachytávajú jednu z tehlových ciest na trhu, bez ľudí v dohľade. Bicykel sa pomaly vynorí z pravej strany záberu a sám od seba prechádza cez cestu. Pedále zostávajú nehybné a nesedí na ňom žiadny jazdec. Bicykel sa zastaví, keď narazí na obrubník na druhej strane cesty a chvíľu zostane vzpriamený, kým spadne na zem.

Jeden z komentujúcich v reakcii na strašidelné zábery uviedol: "Keby sa rútil stredom ulice, bol by som ohromený. Nie je nemožné štuchnúť ho do ulice z uličky." Iná osoba poznamenala: "Vyzerá to, ako keby na ňom niekto jazdil nestabilne, ale kolíše sa, ako keď sa dieťa učí bicyklovať. Možno niekto opitý v maskáčoch... aj tak to všetko pridáva kúzlu Yorku."