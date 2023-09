Týchto sedem nápojov by si baristi v kaviarni nikdy neobjednali: Patrí sem aj váš obľúbený?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Čo sa týka kávy, sociálne siete majú silu spustiť virálne trendy rôznych nápojov rýchlosťou blesku. Ale to, že kávový nápoj vyzerá skvele na fotografiách a videách, neznamená, že ho baristi považujú za ideálny. Niektoré nápoje by si totiž v kaviarni nikdy neobjednali.