Barista prezradil, čo nemáte nikdy robiť, keď si objednávate kávu: Toto fakt neznášam!

SYDNEY - Kto by nemal rád dobrú kávu. Mnohí si ju často vychutnávajú vo svojej obľúbenej kaviarni. Barista zo Sydney prezradil, čo by ste nikdy nemali robiť, keď si objednávate kávu a potom na ňu čakáte. V podcaste sa tiež podelil o pomerne nechutnú vec, ktorú zákazníci často robia.

Franco Amitrano, ktorý vlastní kaviareň Cafe & Cucina v Surry Hills v austrálskom Sydney, porozprával o svojej práci v nedávnom podcaste. Káve sa venuje už 25 rokov, denne vyprodukuje v priemere 500 až 550 šálok. Je teda zrejmé, že sa dobre orientuje v tom, čo odlišuje dobrého zákazníka od zlého.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Na otázku hostiteľa Andrewa Bucklowa o maličkostiach, ktoré zákazníci robia a ktoré Franca rozčuľujú, spočiatku odpovedal diplomaticky. "Som veľmi trpezlivý. Milujem všetkých svojich zákazníkov," začal. Potom sa ale predsa len na niečo posťažoval. "Jediná vec, ktorá mi niekedy lezie na nervy, je, keď majú slúchadlá a kontrolujú si e-maily na telefónoch a ja na nich volám 'káva je hotová', no oni si to ani nevšimnú. To je jediná vec, ktorá ma rozčuľuje."

Ďalším menším problémom je podľa baristu to, keď si zákazníci prinesú svoje poháre bez toho, aby ich predtým umyli. "Je to trochu nechutné. Ale milujeme našich zákazníkov, nevadí nám to," dodal Amitrano.