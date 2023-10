Hádanka len pre tých najvytrvalejších: Nájdete do piatich sekúnd na FOTO žabu a sovu?

(Zdroj: TikTok/psychologylove100)

Hlavolamy testujú úroveň vašej inteligencie a zároveň vás nútia premýšľať netradičným spôsobom. Svoje pozorovacie schopnosti si môžete otestovať aj na obrázkoch, ktoré sa objavili na TikToku pod názvom "Zahráme si malú hru". Na prvom obrázku je tráva vyrastajúca z hliny obsypanej kameňmi. Úloha znie jednoducho: "Musíte nájsť sovu. Uvidíme, ako dobre vidíte."

Na vylúštenie máte len desať sekúnd. Ak by ste to však zvládli do piatich, stali by ste sa súčasťou piatich percent populácie, ktorá to dokáže. "Ak sa budete pozerať dostatočne pozorne, nájdete sovu takmer v strede obrázku," poradil autor príspevku a následne zdieľal druhý test, na ktorom figuruje bohatá zeleň. "Iba tí, ktorí majú oči jastraba, dokážu v tejto chytľavej ilúzii za menej ako desať sekúnd spozorovať zelenú žabu." Tak čo, podarilo sa?