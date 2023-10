Štvornásobná matka šokovala PRIZNANÍM: Sex takto krátko po pôrode... na nemocničnej posteli!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Štvornásobná mama prezradila, že mala sex na nemocničnom lôžku len dve hodiny po pôrode. Sexu sa nevyhýbala ani počas tehotenstva. Podľa jej slov by sa čerstvé mamičky nemali báť intímnych chvíľ so svojimi partnermi, pretože odkladať ich údajne nie je dobrý nápad.

Deborah Hodgeová z Londýna sa zoznámila so svojím vtedajším partnerom krátko po pôrode svojho štvrtého dieťaťa v júli 2013. Bola jednou zo skupiny matiek, ktoré otvorili pomerne tabu tému. Hovorila o tom, ako skoro sa po tehotenstve cítila pripravená na sex. Skúmala otázku, ktorú sa mnohé čerstvé mamičky hanbia položiť svojmu lekárovi. V relácii This Morning televízie ITV tiež prezradila, že peniaze z benefitov od štátu využívala na kúpu vianočných darčekov.

Na sex sa podľa vlastných slov cítila byť pripravená do štrnástich dní po pôrode každého zo svojich štyroch detí. "Keď Amelia ležala vo svojej postieľke, my sme sa s partnerom maznali na posteli a než som si to uvedomila, mali sme sex." Štvrté tehotenstvo s novým partnerom bolo pre ňu šťastným prekvapením. Mala 39 rokov, jej partner 24. Nemyslela si, že by mohla znova otehotnieť.

Deborah povedala, že ona a jej partner nezanevreli na intímne chvíle ani počas tehotenstva. Radovánkam sa údajne venovali tri až štyrikrát týždenne. Dcéru Ameliu porodila 25. júla 2013 o 20:00, pričom jej bola poskytnutá súkromná izba na zotavenie. Vraj necítila žiadne nepohodlie, čo mohlo byť spôsobené užitím liekmi proti bolesti.

(Zdroj: Getty Images)

"Bola medzi nami neuveriteľná blízkosť. Necítila som sa sexi, ale cítila som sa výnimočne. Nemohla som uveriť, že sme to dokázali, pripisujem to všetkým liekom, ktoré som užila," uviedla Hodgeová na margo sexu len pár hodín po pôrode. S partnerom sa opäť milovali tri dni po tom, čo sa vrátila domov z nemocnice, pričom dbala na to, aby si nepoškodila stehy v intímnych oblastiach. Vzťah však nevydržal a dvojica sa rozišla len pár mesiacov po narodení Amelie.

(Zdroj: profimedia.sk)

Zástankyňa body positivity a spisovateľka Deborah sa už predtým objavila v relácii This Morning. Rozprávala o tom, ako sa cítila, keď chodila nahá pred svojimi deťmi a naučila ich cítiť hrdosť za svoje telo. Pred časom sa cítila zraniteľná, že je slobodnou mamou s malým bábätkom, no teraz jej dcéra začína chodiť do školy a ona sa cíti byť pripravená na ďalší vzťah. "Myslím si, že čerstvé mamičky by sa mali vrátiť do sedla, pokiaľ ide o sex. Odkladať to nie je dobrý nápad," dodala.