V týchto filmoch uvidíte skutočný sex namiesto hraného: Orgie, incest aj zvrátené fetiše!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - V Hollywoode sa v niektorých filmoch objavil skutočný sex namiesto toho simulovaného. Zatiaľ čo herečky ako Margot Robbie či Dakota Johnson to vo filmoch Vlk z Wall Street a Päťdesiat odtieňov sivej iba predstierali, iní herci sa zapojili do sexuálneho aktu priamo pred kamerami.

Sex vo filmoch a seriáloch síce mnohokrát vyzerá realisticky, no v skutočnosti je simulovaný. Ako ale informuje Daily Star, existuje niekoľko nepornografických filmov, ktoré zašli o krok ďalej a divákom priniesli autentický zážitok. V nasledujúcich filmoch sú totiž zachytené skutočné sexuálne scény.

Cudzinec pri jazere (Stranger by the Lake)

Tento francúzsky film z roku 2013 sleduje Francka a Michela, ktorí sa do seba zamilujú na brehu jazera. Michel však skrýva veľmi temné tajomstvá, čím Francka vystavuje vážnemu nebezpečenstvu. Aj keď herci Pierre Deladonchamps a Christophe Paou nakrúcali iba simulovaný sex, ich dvojníci mali v určitých scénach skutočný sex.

first watch (stranger by the lake) pic.twitter.com/lE5be8NXQ9 — joey 🤦‍♂️ (@avant_twink) October 25, 2022

Očný zub (Dogtooth)

Film Očný zub z roku 2009 bol v roku svojej premiéry nominovaný na Oscara a je to jeden z mála nominovaných filmov, ktorý zachytáva skutočný intímny styk. Film sleduje manipulatívneho otca, ktorý zamkne svoje tri dospelé deti vo svojom areáli. V snahe zabaviť ich najme ženu, aby poskytovala pravidelné sexuálne služby jeho synovi, zatiaľ čo dcéry plánujú utiecť. Od strašných scén incestu vo vani až po explicitnú nahotu, znepokojivý film zachytáva skutočný sex medzi hercami.

Say hi to my new favorite movie😳

Dogtooth (2009) pic.twitter.com/U2ljo69liE — alienated (@roadtrippinnn) September 7, 2023

Little Ashes

Niekedy sa pred kamerami musia vyzliecť aj známi a úspešní herci ako napríklad Robert Pattinson. V roku 2020 v rozhovore pre nemecký outlet h/t Far Out priznal: "Raz som sa rozhodol skončiť s herectvom. Bolo to, keď som točil Little Ashes. Hral som Salvadora Dalího a musel som nakrútiť veľa scén, kde som bol nahý, a tiež som musel masturbovať. Myslím naozaj. Moja tvár s orgazmom je zaznamenaná na večnosť. Nefungovalo predstierať to, takže som to urobil pred kamerou."

Si queréis recordar hoy a #FedericoGarcíaLorca con una película, os recomiendo #LittleAshes («Sin límites» en castellano), donde se ahonda (¡mucho!) en su romance con Dalí. Pero cuidado con @Javi_Beltran, que hace un Lorca tan bueno que hay peligro de enamoramiento. pic.twitter.com/jufoKPxXA2 — 💐 Ramón Martínez 🌾 (@ramonmartz) August 18, 2018

Caligula

V roku 1979 sa Helen Mirren a Malcolm McDowell prihlásili do hlavnej úlohy vo filme Caligula, ktorý obsahuje našťastie simulované scény nekrofilného incestu. Dramatizácia Caesarovho výstupu do čela starovekého Ríma však obsahuje veľmi reálnu montáž nesimulovaných sexuálnych scén.

I don’t know if anyone remembers the controversies and lawsuits filed against the film Caligula. A company had... Posted by Michael Captain on Tuesday, September 5, 2023

Idioti (Idiots)

V roku 1998 debutoval Lars von Trier so svojím filmom Idioti. Čierna komédia obsahuje skutočné orgie, ktoré možno inšpirovali von Trierov neskorší film Nymfomaniak so Shiom LaBeoufom v hlavnej úlohe. Producenti herca údajne požiadali, aby im namiesto konkurzu poslal fotku svojho penisu. Idioti však boli Larsovým prvým celovečerným filmom, ktorý zahŕňal naozajstný sex. Sledoval skupinu priateľov, ktorí predstierajú, že trpia mentálnym postihnutím a ničia si pritom svoje bežné životy.

Bruno

V roku 2009 sa Sacha Baron Cohen rozhodol zúročiť úspech Borata s jeho novým filmom Bruno. Zachytáva hanebného fashionistu z Rakúska, ktorý sa snaží vybudovať si kariéru v Hollywoode. Hlavná postava v ňom mieri na swingers párty s cenzurovanými, no reálnymi zábermi rôznych sexuálnych aktov. Samotný Bruno dokonca dostane na akcii bič od dominy. Hoci návštevníci večierkov vedeli, že ich natáčajú, netušili, že ide o niečo také kontroverzné, ako je konečný produkt.

Sacha Baron Cohen's classic 'Bruno' is now streaming on Netflix! 😆 Posted by Best of Netflix on Wednesday, November 17, 2021

Korida lásky (In the Realm of Senses)

V roku 1976 mal premiéru japonský film Korida lásky. Rozpráva príbeh aféry medzi sexuálnou pracovníčkou a jej zamestnávateľom v hoteli, no v tom čase sa ukázal ako kontroverzný a vo viacerých krajinách bol zakázaný. Sexuálna scéna bola označená za jednu z najznepokojujúcejších v histórii kinematografie. Na konci filmu vidno hlavnú hrdinku Sadu zabiť svojho milenca počas sexu predtým, ako mu odreže pohlavné orgány, čo, sa, našťastie, v skutočnosti nestalo.

In the Realm of the Senses (1976) Director: Nagisa Ōshima Posted by Le Cinéma World on Friday, August 18, 2023

Shortbus

Režisér John Cameron Mitchell svoj film okomentoval slovami: "Videl som veľa filmov, v ktorých bol na začiatku 2000-tych rokov použitý skutočný sex a niekedy boli zaujímavé, ale boli pochmúrne a sex zlý." Jeho herci sa však pri nakrúcaní údajne bavili, pričom dve hlavné postavy sa milujú aj v skutočnom živote a zjavne sú spolu dodnes.

Ružové plameniaky (Pink Flamingos)

V roku 1972 natočil John Waters prvý mainstreamový film s reálnym sexom. Sleduje obéznu ženu a jej nezbednú rodinu, ako súťažia o to, kto bude označený za najšpinavších ľudí nažive. Ústredné postavy si poskytujú orálny sex. Myslíte si, že to nemôže byť horšie? No môže, pretože tie postavy boli matka a syn.