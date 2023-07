Sexuálny život manželov je ako z 50 odtieňov sivej: Pikantné detaily, toto spravili hneď po svadbe

Jenny a Fabio Gontijovci prirovnali svoj sexuálny život ku knihám 50 odtieňov sivej a tvrdia o sebe, že sú skutočnou Anastasiou Steeleovou a Christianom Greyom. Pár tvoria iba jeden rok, no takmer okamžite ich zblížila vášeň a neukojiteľná chuť na sex. Predtým boli niekoľko rokov kamaráti a dnes sú z nich manželia, informoval Daily Star. Dokonca si vytvárajú svoju vlastnú erotickú miestnosť, aby si spoločné chvíle ešte viac okorenili. Okrem toho sa radi delia o šťavnaté detaily zo svojho sexuálneho života. Obaja sa živia tvorbou obsahu na sociálnych sieťach a modelingom.

"Jenny má rada dominantnosť, kedykoľvek ma vzruší. Najmä vtedy, keď ma provokuje, napríklad keď ide do reštaurácie v šatách bez nohavičiek. Máme bluetooth vibrátor, niekedy s ním ideme von a stimulujem Jenny na verejnom mieste. Je naozaj zábavné a vzrušujúce vidieť jej reakciu, keď sa to stane," povedal Fabio. Jeho partnerka prezradila, že hneď po tom, ako sa vzali v Las Vegas, svojho manžela zavolala do kúpeľne v reštaurácii a nechali svojich hostí polhodinu čakať. "Pred našou svadbou sme išli do sexshopu a kúpili sme si, čo sme chceli, takmer celý obchod sme odviezli späť do hotela. Myslím, že predavač bol trochu vystrašený," pokračuje Jenny.

Napriek zábavnému prístupu k intimite si manželia dávajú pozor, aby sa pri skúmaní fetišov navzájom kontrolovali a neprekračovali hranice. Rovnako ako Christian a Anastasia, aj Jenny a Fabio sú veľmi žiarliví a neuvažujú o pozvaní ďalších ľudí do spálne, aspoň zatiaľ nie. Majú veľa hračiek, aby ich sexuálny život bol vzrušujúci, vrátane tantrického kresla. "Fetiše majú okoreniť vzťah a pomôcť uniknúť pred rutinou. Nechýbajú základné veci, ako sú erotické kreslá a tantrické kreslo," prezradila brunetka.

Gontijovci si kvôli svojmu otvorenému postoju k sexu od ostatných vypočuli množstvo kritiky. Fabio však trvá na tom, že sa tým nenechajú vyviesť z miery a veľa ľudí je v skutočnosti len zvedavých. "Dnes sa oveľa viac zaoberáme svojím šťastím než úsudkom druhých. Myslíme si, že byť výstredný je pre mnohé páry oslobodením," vysvetľuje. Veľa ľudí údajne žiada Jenny o radu, ako okoreniť sexuálny život. "Naozaj verím, že odhaľovaním svojej intimity hráme aj svoju rolu influencerov, čím oslobodzujeme mnohé páry od rôznych tabu, ktoré sú, žiaľ, stále veľmi časté," dodal sympatický mladík.