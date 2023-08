Žena zverejnila vtipnú FOTO: Netušila, že jej išlo o život! Na mrazivý detail ju upozornili cudzí ľudia

(Zdroj: Facebook/Jersey Weather Chat/Natalie Stevens)

JERSEY - Istá Britka sa so svojím psom prechádzala po pláži v Jersey, keď na hlave pocítila mravčenie a začali jej odstávať vlasy hore dupkom. Neuvedomovala si, ako blízko bola katastrofe. Upozornili ju na to až členovia skupiny na Facebooku, kde zverejnila záber.

Natalie Stevensová venčila svojho psa na pláži La Rocque, keď sa jej zrazu postavili vlasy dupkom. Na hlave tiež cítila mravčenie. Všetko sa udialo v čase, keď sa z diaľky ozýval hrom. Žena zdieľala fotografiu úkazu v skupine na Facebooku s názvom Jersey Weather Chat. "Moje vlasy! Na prechádzke so psom v La Rocque okolo 07:30 som cítila brnenie v hlave/čele a vlasoch, ktoré zostali statické asi 10/15 minút. Bolo počuť hrom na francúzskom pobreží," napísala.

(Zdroj: Facebook/Jersey Weather Chat/Natalie Stevens)

Neuvedomovala, že jej vlasy boli v skutočnosti mrazivým varovným signálom pre to, čo môže byť potenciálne smrteľná udalosť - úder bleskom. Na vážnosť situácie Stevensovú upozornilo niekoľko členov skupiny. "Len pre informáciu, ak sa to stane znova, je to signál, že vás zasiahne blesk. Pripadá mi bizarné, že sa o tom viac nevie/nehovorí. Som rád, že ste v poriadku," uviedol jeden z komentujúcich. "Máte veľké šťastie, pretože je to znamenie, že vás potenciálne môže zasiahnuť blesk," potvrdil ďalší.

Odborníci varujú, že ak vám vstávajú vlasy dupkom, čoskoro vás udrie blesk. Máte si vtedy kľaknúť na kolená a predkloniť sa. Nelíhajte si však rovno na zem. Mokrá zem je totiž dobrý vodič elektriny. K zvláštnym javom dochádza preto, lebo každá búrka so sebou prináša elektrické náboje. Takto vznikajú blesky a keď sa blesk chystá udrieť, atmosféra je elektricky nabitá. To je to, kvôli čomu vám vstávajú vlasy.