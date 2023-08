V tomto byte by ste nevydržali ani minútu: Toto každú chvíľu jazdí iba centimetre od okna... A tá cena!

(Zdroj: Instagram/openigloo)

NEW YORK - Príspevok z relácie HBO „Ako na to s Johnom Wilsonom" sa úspešne šíri internetom a diváci so zatajeným dychom sledujú, aký je život v tesnej blízkosti metra v Brooklyne. Pokiaľ patríte k ľuďom, ktorí sa domnievajú, že hluk v ich bytovom dome je neznesiteľný, po pozretí príspevku veľmi rýchlo pochopíte, že na tom nie ste najhoršie.

Zdá sa vám, že máte hlučných susedov alebo ulica, na ktorej bývate je až príliš rušná? Po tom, ako si pozriete príspevok nakrútený v byte vedľa koľajníc metra v Brooklyne, možno zmeníte názor. Tesne vedľa okna spálne istého muža totiž pravidelne premávajú vlaky. „Tu je moja posteľ, v ktorej spím každú noc a toto je stanica Myrtle/Broadway," hovorí muž a zároveň ukazuje na vlak, ktorý hlučne vchádza do stanice len pár metrov od okna. „Dúfal som, že závesy pomôžu viac, ako mi nakoniec pomohli. Cez deň si jednoducho pustím hudbu. V noci len čakám, kým vlak odíde a snažím sa zaspať, kým nepríde ďalší."

Jeden z obyvateľov New Yorku uviedol, že sa už veľakrát „pozrel do izby tohto chlapíka." Ďalší ho dokonca upozornil, aby si častejšie polieval izbové kvety, lebo vyzerajú sucho. Ostatní mu poradili, čo by mal urobiť, aby zmiernil hluk. „Dajte do okna kartón, pridajte naň izolačnú penu. Potom zatemnite závesmi," uviedol jeden z nich a ďalší mu poradil, že by mohli pomôcť „okná s trojitým sklom a zopár priesvitných bublinkových podložiek.“

V oblasti, ktorá sa nachádza v Bushwicku, vzrástli za posledné desaťročie ceny bývania niekoľkonásobne, informuje New York Post. Na tomto úseku trate metra vznášajúcej sa nad Broadwayom vlaky prechádzajú veľmi blízko okien bytov. Trochu podobné je to na linke 1 na nadzemnej stanici 125th Street, z ktorej (hoci z väčšej vzdialenosti) cestujúci vidia rovno do bytov a dokonca aj do kúpeľní na oboch stranách koľají, a to najmä vo večerných hodinách, keď sa rozsvieti svetlo. Na Broadwayi 937 sa ceny pohybujú od 2 300 do 2 900 dolárov (2 128 – 2 684 eur) mesačne.