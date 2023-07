Žena si v byte nezaťahuje žalúzie: Keď sa dozvedela od suseda, čo videl... išla sa prepadnúť od hanby

ATLANTA - Pred vstupom do sprchy je dobré sa uistiť, že máte zatiahnuté žalúzie, aby vaši susedia nevideli viac, ako je treba. To bol prípad TikTokerky, ktorá sa pravidelne vystavovala nahá vo svojom byte. Myslela si, že ju cez okno vôbec nie je vidno. Ako sa ale ukázalo, opak bol pravdou.

Meg Neilová vo svojom videu z decembra 2022 prezradila, že už viac ako rok a pol dáva svojim susedom bezplatnú ukážku svojho nahého tela. "Som nahá suseda," priznala. Nikdy vraj nezaťahuje žalúzie, pretože má za oknom obrovský ker, o ktorom si myslela, že bráni akémukoľvek výhľadu do jej bytu. Ako ale neskôr zistila, mýlila sa. Sused jej jedného dňa oznámil, že v noci videl všetko, čo sa u nej odohralo.

Obyvateľka Atlanty priznala, že vždy vychádza z kúpeľne bez oblečenia a vystavuje sa v celej svojej kráse. Zatiaľ čo sa zotavuje z verejných rozpakov, mnohí ľudia nedokážu pochopiť, že jej trvalo tak dlho, kým si uvedomila, že ju susedia môžu vidieť cez okno. "Prečo si myslíš, že nevidia dovnútra, veď je to okno," uviedol jeden z komentujúcich. Niektorí zas vtipne poznamenali, že by chceli bývať v Neilovej bytovom komplexe. "Vôbec by som sa nesťažoval," uviedol jeden z užívateľov.

Inak už ale reagovali susedia manželov, ktorí sa nahí vystavovali vo svojom dome v Anglicku, informoval New York Post. "Zatiahli by ste si, prosím, žalúzie, keď sa obliekate alebo vyzliekate? Už je nám zle z toho, že vidíme veľký zadok, veľké prsia a malého Willyho. Oboch vás nahlásime za neslušné odhaľovanie sa," odkázali im nahnevaní susedia.