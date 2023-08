Turistky boli po príchode na Hvar zúfalé: Na pomoc im prišli Chorváti, z ktorých sa stali hrdinovia

(Zdroj: TikTok/zoeeolivia)

HVAR - Hotel, v ktorom plánovali dve Austrálčanky stráviť dovolenku, bol síce päť minút od pláže, no ony netušili, že k nemu vedie množstvo strmých schodov. Bojovali s ťažkou batožinou, až kým si ich nevšimli dvaja Chorváti. Tí im ochotne pomohli a teraz sú z nich hrdinovia TikToku.

Istej Austrálčanke sa veľmi páčila letná dovolenka, ktorú strávila na chorvátskom Hvare, nie však kvôli prírodným krásam ostrova, ale miestnym mužom. Zoe tam pricestovala s kamarátkou, no nevedela, že k hotelu, ktorý sa nachádza päť minút od pláže, vedie niekoľko poriadne strmých schodov. To ich nepríjemne prekvapilo, pretože so sebou niesli ťažkú batožinu.

Ako ale informovala vo svojom videu na TikToku, na pomoc im prišli dvaja chorvátski muži a ponúkli sa, že ich kufre odnesú do už spomínaného hotela. "Udatnosť chorvátskych mužov nie je mŕtva," okomentovala dievčina svoj príspevok.

Jedna žena v diskusii pod ním spomenula, že v súčasnosti chodí s Chorvátom a nedá naňho dopustiť. "Som vo vzťahu s Chorvátom a verte mi, sú najlepší," uviedla. "Chorváti sú druh hrdinov, ktorých potrebujeme," poznamenala ďalšia osoba.