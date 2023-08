Dvojica si rezervovala dovolenku na Santorini: Prišli do hotela, tam ich jedinou HLÁŠKOU odrovnal personál

(Zdroj: Instagram/phoebe_cruz)

SANTORINI - Britský pár po príchode do hotela v Grécku zostal v šoku. Na recepcii totiž zistili, že pod ich menom sa už niekto prihlásil. Začali sa preto obávať najhoršieho. Vďaka ústretovému a ochotnému personálu však skončili v ešte lepšom apartmáne, kde o nich bolo kráľovsky postarané.

Dvadsaťštyrironá Phoebe Cruzová bola na dovolenke so svojím priateľom Lewisom. Tešili sa na pobyt v Nefeli Homes na Santorini. Po príchode im ale pracovníci oznámili, že niekto sa do hotela už prihlásil. Znepokojilo ich to, báli sa, že sa možno budú musieť ísť ubytovať inam alebo že sa ich dovolenka predčasne skončí.

"Keď sme sa išli prihlásiť, boli zmätení a povedali, že neočakávajú žiadne ďalšie rezervácie. Spýtala som sa, čo sa deje, a oni povedali, že Phoebe Cruzová sa už v ten deň prihlásila. Požiadali o môj pas a povedali: ‚To nie je možné‘. Ukázali mi papiere z predchádzajúceho príchodu a niekto vyplnil formuláre na moje meno v rezervácii," vysvetľuje nespokojná dovolenkárka.

Jeden zo zamestnancov hotela dokonca išiel zaklopať na dvere hotelovej izby, kde mala byť ubytovaná druhá Cruzová, ale nikto neodpovedal. Phoebe a jej partner boli zaskočení zdanlivým votrelcom, keďže nikomu nepovedali, v akom zariadení sa plánujú ubytovať.

Našťastie sa medzičasom podarilo inému pracovníkovi pre dvojicu nájsť lepšiu izbu. Skončili v prémiovom apartmáne s vírivkou a výhľadom na more. "Boli veľmi nápomocní a postarali sa o to, aby sme sa cítili pohodlne a po zvyšok pobytu nám každé ráno priniesli veľký podnos s raňajkami," dodala dievčina.

Keďže sa nakoniec všetko vyriešilo k ich spokojnosti, nepátrali ďalej po tom, čo sa vlastne stalo. Cruzová priznala, že po spätnom uvážení situácie sa spolu s priateľom mali viac zaoberať tým, ako mohlo prísť k takej chybe.