Zo strechy domu sa ozývali znepokojivé zvuky: Vyrezali dieru do stropu a to, čo našli... neuveriteľné!

(Zdroj: Facebook/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7)

Nie každý deň objavíte dvoch obrovských samcov krajty kobercovej, ktorí sa bijú v priestore nad miestom, kde každý deň obedujete. Pre jedného Austrálčana sa to ale stalo realitou. Stuart zo Sunshine Coast Snake Catchers na sociálnej sieti prezradil, že jeho tím bol povolaný do práce po tom, čo obyvatelia domu hlásili, že vo svojom strope počuli neuveriteľne hlasné, zvláštne zvuky. To, čo sa stalo po ich príchode, bol jeden z najbláznivejších úlovkov hada, aký kedy videli.

"Minulú noc sme poslali Tiarnah do práce k chlapíkovi, ktorý počul búchanie na streche. Do strešného priestoru, v ktorom sa hady nachádzali, sa nemohla dostať, takže museli vytiahnuť svietidlo a použiť telefón, aby našli dvoch veľkých samcov krajty kobercovej, ktorí sa bili," priblížil skúsený chytač hadov.

So súhlasom majiteľa odborníci vyrezali malú dieru v strope, aby sa dostali k plazom. Podľa Stuarta bolo to, čo sa stalo potom, jednoducho neuveriteľné. Na záberoch je vidieť tmavý, zaprášený priestor na streche. Na prvý pohľad sa zdá, že je to len jeden had, ale druhý sa rýchlo objaví zozadu a čoskoro sa ukáže, že pár je prepletený jeden do druhého, zapálený do agresívnej bitky.

(Zdroj: Getty Images)

Zdá sa, že týmto dvom krajtím, ktoré sa krútia a mlátia, pri ich boji o dominanciu blesk fotoaparátu takmer vôbec neprekáža. "Tiarnah dokázala chytiť oboch hadov súčasne a pomaly a jemne ich ťahať hlavou von z diery do vaku," doplnil Stuart. Aj keď sa to môže zdať strašidelné, v skutočnosti je pomerne bežné, že samce krajty kobercovej bojujú v strechách Austrálčanov.