Prelomové zmeny od jesene pocítia všetci: Plošný ZÁKAZ parkovania na chodníkoch, mestá sú nepripravené!

Tému rozoberala TV JOJ. Podstatou celej zmeny je nekompromisný zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý určite mnohým znepríjemní život. Samosprávy majú na tieto zmeny vlastné názory, no po legislatívnom odobrení v parlamente nemajú na výber. Všetko sa zmení prvého októbra tohto roka.

Za prehrešok bude hroziť pokuta 50 eur

Ten, kto zákaz neuposlúchne, riskuje pokutu 50 eur. V rámci objektívnej zodpovednosti budú tieto priestupky padať pod záštitu riešenia mestskej polície. Prípadov zrejme bude viac ako dosť. "Budeme musieť priorizovať tie, kde je priamo ohrozené zdravie alebo život ľudí, ako je napríklad nebezpečné parkovanie pri priechodoch pre chodcov, jazda po chodníkoch alebo cyklochodníkoch, parkovanie v križovatke a podobne," vyjadril sa hovorca bratislavskej mestskej polície Peter Borko.

Výnimky určí aj dopravné značenie

Parkovanie na chodníku bude povolené len v prípade, ak to v rámci vodorovného či zvislého dopravného značenia bude umožnené. "Na chodníkoch, kde nie je vysoká frekvencia chodcov, ktoré sú bezpečné, a ktoré sú hlavne dostatočne široké, to parkovanie bude umožnené," vysvetlila námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová.

Nepripravenosť miest, Košice či Pezinok majú problém

Problém však nastáva u iných miest. Problém má napríklad taký Pezinok, ktorému chýba už teraz viac ako 1500 parkovacích miest. "Je to veľký zásah do projektovej prípravy, a sú to aj veľké finančné prostriedky, ktoré bude budú následne do toho investované," povedala zástupkyňa primátora Renáta Klimentová. "Podľa mňa malo to ostať po starom a tam kde obec chcela zakázať parkovanie na chodníku mala na to použiť dopravné značenie," dodal dopravný analytik Jozef Drahovský.

Mesto Košice, ktoré do poslednej chvíle dúfalo, že zákon v parlamente neprejde, je logicky nepripravené tiež a kritizujú zákon. *Rozhodovalo sa o nás bez nás, to znamená, že nikto zo štátu nekonzultoval tak závažný zákon so samosprávami," povedal hovorca mesta Dušan Tokarčík. Aplikovania zákona do praxe sa pritom obávajú aj obyvatelia Košíc. "Za nás, za mesto môžeme povedať, že sa budeme vždy snažiť vytvárať podmienky pre motoristov aj pre našich obyvateľov tak, aby mali kde parkovať," dodal Tokarčík s tým, že mestské časti peniaze nazvyš už nemajú. S celou situáciou si tak bude musieť poradiť mesto ako také. Miesta na parkovanie sú v metropole východu problémom už teraz, a preto sa nikto neodváži tvrdiť, ako sa situácia zhorší s príchodom októbra.

