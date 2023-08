Spravte si jednoduchý test od NASA a zistíte, či by ste prežili na Mesiaci: Trúfnete si?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TEXAS - Test, ktorého autormi sú špičkoví odborníci z University of Texas v USA, by mohol poskytnúť odpoveď na to, či by ste sa dostali do vesmíru ako astronaut. Napriek tomu, že pozostáva z pätnástich otázok a jeho vypracovanie vám potrvá asi päť minút, sa pri ňom poriadne zapotíte. Zvládnete to?