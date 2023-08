Kráska si na gauči našla odkaz od elektrikára: Úplne zúri! Ako si TOTO mohol dovoliť?!

Ilustračné foto (Zdroj: TikTok/maceon.mccracken)

USA - Ženu balil elektrikár v obchode jej manžela aj napriek tomu, že vedel, že je vydatá. Dokonca je zanechal odkaz, v ktorom píše, že ak sa niekedy bude chcieť zabaviť, má sa mu ozvať. Ľudia na TikToku tvrdia, že by to mala oznámiť šéfovi pokušiteľa.

Maceon McCrackenová z USA sa podelila o svoj traumatický zážitok na TikToku, kde vysvetlila, že elektrikár v obchode jej manžela s nábytkom sa ju pokúšal baliť. Vtedy tam sama pracovala. "Zatiaľ čo môj manžel Colton a jeho otec Dave boli vonku v showroome, objavil sa elektrikár a potreboval opraviť ventilátor, ktorý je práve teraz nad mojou hlavou. Začala som presúvať postele a pohovky, aby sa tam dostal s vysokozdvižným vozíkom," začína svoje rozprávanie.

Keď ho požiadala, aby jej pomohol s presúvaním postelí, obrátil sa na ňu s divným komentárom. Maceon sa ho rozhodla ignorovať a pokračovala v práci. Krátko nato, keď elektrikár požiadal o použitie kúpeľne, povedal McCrackenovej, že je nádherná. "Zlomilo mi srdce, keď mi tam vonku povedali, že si vydatá. Ale to mi neprekáža a ak si niekedy budeš chcieť vyraziť, daj mi vedieť. Nalepil som ti odkaz na jeden z vankúšov na gauči, ktorý sme presúvali."

Žena sa rozzúrila a povedala o tom manželovi. Keď elektrikár odišiel z mesta, našla odkaz na gauči. Stálo na ňom: "Nesnažím sa ťa dostať do problémov, ale si strašne krásna, aj keď si vydatá. Ak by si sa chcela niekedy len tak zabaviť, bol by som rád." Colton sa s ním následne porozprával a varoval ho, aby už nenechával odkazy jeho žene na gaučoch. Muž sa ospravedlnil s tým, že ide o nedorozumenie.

Užívatelia odporučili dvojici, aby podala sťažnosť vedúcemu elektrikára. "Ten odkaz by som poslal jeho šéfovi," uviedol jeden z komentujúcich. "Zanechal by som recenziu na Googli, porozprával sa s jeho personalistom, ak nejakého má, a našiel by som si nového elektrikára," napísal ďalší.