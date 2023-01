Žena našla správy, ktoré jej manžel posielal exkolegyni: Išlo ju poraziť, tieto slová nemyslí vážne!

Žena sa podelila so svojou nepríjemnou skúsenosťou na fóre Mumsnet. "Môj manžel má kamarátku, s ktorou kedysi pracoval a s ktorou sa roky nevideli. Zostali v kontakte, nikdy som s tým problém nemala. V minulosti povedal, že sa medzi nimi nikdy nič nestalo, hoci to chcel. Keď som ho s tým konfrontovala, priznal, že sa už predtým bozkávali," píše.

Nedávno ale užívateľka objavila správa, ktoré si títo dvaja posielali. "Takéto správy si kamaráti neposielajú, napr. 'rád by som si ťa rozbalil na Vianoce', 'milujem tvoje prsia', atď. Tiež povedal nepekné veci o mne, našich deťoch a niektorých ďalších členoch rodiny," pokračuje.

To však nie je všetko. Rivalka v láske chlapovi poslala pomerne odhaľujúce a prefiltrované selfie. On jej zas poslal fotky pohľadníc, ktoré mu ona poslala pred takmer dvadsiatimi rokmi, ktoré si schovával na pamiatku. "Tvrdí, že medzi nimi nie je nič romantické, ale prestávam tomu veriť," píše žena. "Som nerozumná, ak neprijímam to, čo mi hovorí? Akékoľvek rady a názory by som vďačne prijala, som z toho vyvedená z miery," pýta sa zároveň.

Väčšina ľudí sa zhodla na tom, že správanie manžela je nevhodné a neakceptovateľné. "Panebože, aké kruté a neúctivé. Veľmi ma mrzí, že si sa ocitla v takejto situácii. Zbav sa ho, zaslúžiš si viac," radí v komentári jedna žena. "Chce mať aférku, je to očividné. Nestará sa o teba a vašu rodinu," myslí si ďalšia osoba. "Napísať 'milujem tvoje cecky' nie je flirtovanie. Buď ju už pretiahol, alebo sa chystá. Pošli ho do čerta," uzatvára iný užívateľ.