Šokujúce veci, na ktoré ľudia myslia počas sexu: Naozaj ich v intímnej chvíli s partnerom trápi toto?!

Viac ako tretina dospelých snívala o pohlavnom styku s niekým iným, zatiaľ čo sa milovali so svojím partnerom, a prekvapujúca väčšina pripúšťa, že ich mysle sa zatúlajú na úplne iné miesta. Ako ukázal prieskum spoločnosti Lovehoney, najčastejšie sexuálne myšlienky dospelých sú o domácich prácach, ktoré je potrebné urobiť, o jedle, ich obľúbenej televíznej relácii alebo filme či o tom, čo sa deje v práci.

Viac ako štvrtina mužov sa priznala, že pri sexe snívali o svojich obľúbených športových tímoch, informoval New York Post. To isté mohlo povedať len 11 percent žien. Z 2000 opýtaných dospelých 80 percent uviedlo, že uvažovali o tom, aký dobrý sex naozaj je, keď prebiehal. Viac ako polovica participantov zas premýšľala nad vecami, ktoré by si želala, aby ich partner robil v posteli, a 53 percent sa pýtalo samých seba: "Kedy sa to skončí?"

Tiež sa ukázalo, že čím ste starší, tým menej ste spokojní so sexom. Zatiaľ čo viac ako štvrtina dospelých tvrdila, že sú nespokojní so svojím sexuálnym životom, iba 11 percent ľudí vo veku 18 až 24 rokov priznalo, že sa v spálni cítia nenaplnení. Nespokojných so sexuálnym životom je aj 18 percent participantov vo veku 25 až 34 rokov. V prípade 35- až 44-ročných účastníkov prieskumu sa ukázalo, že 23 percent z nich sex nenapĺňa. U ľudí vo veku od 45 a viac to bolo 33 percent.

Podľa klinickej sexuologičky Ness Cooperovej by sa jednotlivci mali vždy snažiť zvýšiť svoje sexuálne uspokojenie bez ohľadu na vek. "Sexuálne skúmanie nových vecí môže byť užitočné,. Naučíte sa tak spôsoby, ako si užívať stimuláciu. Naše telá a skúsenosti sa menia a to môže znamenať, že sa môžeme tešiť z vecí, ktoré sme predtým v žiadnom bode nášho života nemali."

Cooperová odporučila, aby ľudia experimentovali so sexuálnymi hračkami. Viac ako 50 percent mužov aj žien priznalo, že na to počas sexu mysleli, ukazujú výsledky prieskumu. "Sexuálne hračky môžu ponúkať variácie pocitov a stimulácie. Konkrétne typy sexuálnych hračiek môžu pomôcť inšpirovať aj určité formy sexuálnych hier, ktoré vám možno predtým ani nenapadli."