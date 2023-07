Chcete v posteli vydržať dlhšie? Sedem polôh, vďaka ktorým si SEX vychutnáte najlepšie

Skvelý sex je viac o kvalite ako o kvantite, i keď častokrát je predčasne ukončený orgazmom. Ak uvažujete spolu s partnerom o zvoľnení a uprednostňujete pokojnejšie tempo, môžete urobiť veľa vecí. "Skúmanie a experimentovanie s rôznymi sexuálnymi polohami môže byť neoceniteľným aspektom sexuálnej intimity a osobného rastu. Umožňuje jednotlivcom a párom oslobodiť sa od rutiny a objaviť nové vnemy, ktoré by potenciálne mohli zlepšiť ich sexuálne zážitky na dlhšie," povedala Charlotte Johnsonová zo spoločnosti Mega Pleasure, ktorá predáva sexuálne pomôcky, pre Metro. Zároveň zhrnula sedem sexuálnych polôh, ktoré vám pomôžu vydržať v posteli dlhšie.

Yab-Yum

Táto sexuálna poloha je podľa Johnsonovej skvelý spôsob, ako sa zblížiť so svojím partnerom. Poloha spočíva v tom, že muž si sadne na zem so založenými nohami a jeho partnerka si sadne do jeho lona. To umožňuje spodnému partnerovi tvrdo prirážať, zatiaľ čo blízkosť a očný kontakt dvojice zosilňujú príjemné pocity.

Kríž

Aby ste sa dostali do krížovej polohy, žena sa mierne položí na bok, pričom muž sa k nej priblíži v polohe na kolenách. Obe telá tak vytvárajú pomyselný kríž. "Keďže táto poloha znižuje veľa ťahových pohybov, môže vytvoriť intenzívnu a výnimočnú rozkoš," uviedla expertka. Ruky ženy by mali ostať voľné, aby sa stimulovala alebo pohladila telo svojho milenca.

Standing Ovation

Sexuálna poloha standing ovation predstavuje ženu ležiacu na chrbte s nohami zvisle vo vzduchu. Potom sa partner postaví a umiestni sa medzi nohy partnerky. Táto pozícia je ideálna na dosiahnutie čo najdlhšieho času vzrušenia, pretože je veľmi pohodlná pre oboch zúčastnených, a preto sa dá praktizovať dlhší čas.

Kľaknutie

Táto pozícia, ktorá je veľmi podobná standing ovation, spočíva v tom, že žena leží na chrbte a má pokrčené nohy. Chodidlá môže položiť na hruď svojho partnera, ktorý pri partnerke kľačí. Kľaknutie dodá obom partnerom potrebný čas na vyvrcholenie a tiež prežívanie príjemných pocitov.

Trecí misionár

Rovnako ako dôveryhodná misionárska poloha, aj táto závisí od toho, ako pohybujete telom. V tomto prípade ide skôr o jemné trenie, ktoré zintenzívni vaše potešenie. Je to tiež skvelé, ak chce partner zasiahnuť ženský bod G, ktorý sa bežne nachádza na prednej stene vagíny.

Na trón

Jeden partner sedí na stoličke alebo povrchu, druhý je otočený smerom od neho a sedí v jeho lone. "Druhý partner je schopný prevziať kontrolu nad touto situáciou a pomocou bokov ísť tak hlboko, ako chce," priblížila Johnsonová. Partner sediaci na stoličke sa môže pevne držať, aby zvýšil blízkosť, alebo použiť voľné ruky na skúmanie.

Lenivý pes

Psia pozícia je pomerne známa a pozícia lenivého psa je veľmi podobná, akurát je skutočne lenivá. V tomto prípade žena nekľačí na všetkých štyroch, ale pohodlne leží na bruchu s jednou nohou jemne pokrčenou. Partner do nej zozadu naráža, čím sa zvyšuje penetrácia a zintenzívňuje stimulácia. Poloha vám umožňuje šepkať sladké reči do ucha vášho partnera a je skvelou voľbou pre pohodový ranný sex.