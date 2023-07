Gigantické šteňa je celebritou: Váži 70 kg a stále rastie! Keď uvidíte jeho celé telo... UF

(Zdroj: Instagram/sherman_the_newfoundland_)

Novofunlandský pes menom Sherman má iba osemnásť mesiacov, no už teraz váži neuveriteľných 70 kilogramov. Jeho rast bude pokračovať až do dovŕšenia troch rokov. Keď šteniatko úplne vyrastie, priberie ešte najmenej 12 kilogramov. "V tomto veku môžu byť mimoriadne tvrdohlavé. Máme videá, ako na chvíľu odmieta ísť von. Snažíme sa s ním pohnúť, ale nejde to. Len tam leží a nevstáva," povedal jeho 46-ročný majiteľ Elliot, ktorý pracuje ako policajt.

Spolu s manželkou Beverley, tiež policajtkou, minuli vlani viac ako 6000 dolárov (zhruba 5500 eur) na starostlivosť o svojho domáceho miláčika. Okrem toho prezradili, že si na nich rád sadá a využíva ich ako ľudské vankúše. "Neuvedomuje si svoju veľkosť a práve začal byť veľmi tvrdohlavý. Inak je priateľský, pravdepodobne až príliš. Je to obrovský miláčik," vysvetlil ďalej Elliot.

Šteniatko privítali v rodine vo februári 2022 vo svojom dome v anglickom Souht Shields od poľského šľachtiteľa. Majitelia ho radi fotia a o zábery sa delia na sociálnych sieťach. Jedna fotografia napríklad zachytáva, ako Sherman skáče na manželov, na iných ho zas vidno stáť pri umývadle či nosiť podbradníky.

Elliot a Beverly minú každý mesiac viac ako 150 dolárov (136 eur) na jedlo pre psa, ale to mu nebráni v tom, aby sa zahryzol aj do jedla všetkých ostatných. "Miluje všetkých a všetko, ale keď s ním sedím v kaviarňach a reštauráciách, musím na neho dávať pozor, pretože miluje jedlo. Niekoľkokrát sa mu stalo, že takmer zhodil jedlo z tanierov," prezradil Elliot. Sherman tiež pri stole neustále slintá, keď vidí nejaké jedlo. Musí preto nosiť podbradník.

Pôsobivá je najmä výška šteňaťa - keď stojí na zadných nohách, je vysoký viac ako 1,8 metra. Vďaka tomu si vo svojom rodnom meste vydobyl status celebrity, ľudia ho veľmi radi fotia. Ale zatiaľ čo Sherman je Elliotov najlepší priateľ a milujúci maznáčik, vlastniť psa je stále obrovskou zodpovednosťou.

"S obrovskými plemenami, ako je Sherman, prichádzajú aj pravidlá o tom, ako často ich môžete venčiť, pretože 'deťmi' zostávajú až do veku troch rokov. Ich telá sa stále vyvíjajú, ako napríklad kĺby a kosti, takže s nimi musíte byť naozaj trpezlivý," uviedol majiteľ. Pre mnohých môže byť prekvapením, že Shermanov najlepší priateľ je kocúr menom Kodi odvedľa. „Jeho najlepším priateľom je ryšavý kocúr, ktorý žije vedľa a volá sa Kodi. Je ním posadnutý,“ povedal Elliot. „Rád chodí cez plot a Sherman sedí a pozerá sa celé hodiny,“ dodal.