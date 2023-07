Neviete sa dočkať radovánok s partnerom? Päť tipov, ako si na dovolenke užijete ten najlepší sex

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa štúdie LoveHoney si 46 percent ľudí so sebou na dovolenku berie sexuálnu hračku, informoval Daily Star. Je to skvelý spôsob, ako okoreniť svoj sexuálny život, o to viac na dovolenke. Existujú však aj iné spôsoby, ako si počas voľna užiť poriadne horúce chvíle. Expertka na túto problematiku z Lovehoney, Annabelle Knightová, sa podelila o svoje tipy, vďaka ktorým si na dovolenke užijete fantastický sex.

(Zdroj: Getty Images)

Hranie rolí

Keď ste na novom mieste, s novou izbou a úplne novými pocitmi, prečo sa aspoň na chvíľu nezahrať na niekoho iného? "Ísť na dovolenku je ideálnym momentom na to, aby ste boli inou verziou seba samého," uviedla Knightová. To platí aj pre spálňové záležitosti. Skúste sa svojej polovičky opýtať, čo ju vzrušuje a aspoň na chvíľu popustite uzdu svojej fantázii.

Erotické hračky

Počas balenia si do kufra hoďte aj erotické hry, sexuálne hračky alebo iné doplnky, ktoré môžu zlepšiť vaše sexuálne zážitky. Sexuálne doplnky sú dokonalým spôsobom, ako prekvapiť svojho partnera. Zároveň môžete spoločne objavovať nové potešenia. Od zmyselných hier s kockami až po vibrátory, tieto predmety môžu pridať vzrušenie a rozmanitosť do vašich spální.

(Zdroj: Getty Images)

Oddajte sa spontánnosti

Prijmite slobodu, ktorú dovolenka prináša a využite tento čas na spoznávanie svojich vášní. Knightová radí vyskúšať to, čo ste doposiaľ neskúšali. "Prečo neskúsiť rôzne polohy, experimentovať so zmyslovou hrou alebo sa zapojiť do vonkajšej alebo verejnej intimity. Samozrejme v medziach zákonnosti a súhlasu."

Vydajte sa na dobrodružstvo do neznáma

Vyhľadajte scénické alebo jedinečné miesta, kde sa môžete venovať sexuálnym aktivitám. Preskúmajte odľahlú pláž, ktorú môžete navštíviť, nové horské vyhliadky alebo dokonca lode, ktoré si môžete prenajať. Odborníčka ale zároveň varuje, aby ste sa vopred oboznámili s miestnymi zákonmi a kultúrnymi normami, pokiaľ ide o verejné prejavy náklonnosti. V opačnom prípade sa môžete dostať do poriadnych problémov.

(Zdroj: Getty Images)

Komunikujte a buďte v bezpečí

Otvorená a úprimná komunikácia s partnerom je podľa Knightovej kľúčová. "Prediskutujte svoje túžby, fantázie a hranice predtým, ako sa pustíte do akýchkoľvek nových skúseností. Pomôže to zabezpečiť, aby sa všetky strany cítili pohodlne a súhlasili s aktivitami," vysvetlila. Napokon netreba zabúdať ani na sexuálne zdravie. Ak sa napríklad venujete dobrodružnejším aktivitám, ako je BDSM, uistite sa, že obaja partneri poznajú takzvané bezpečnostné slovo, po ktorom sa preruší akt. Rovnako je potrebné stanoviť si jasné hranice a dbať na bezpečný sex.