Kráska (25) bola na rande s chlapom zo zoznamky: Správa, ktorú jej potom poslal, ju znechutila

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Keď sa Mongeauová zoznámila na Hinge s istým mužom, myslela si, že ide o super chlapíka. Po jedinom stretnutí však zmenila názor. "Jeden večer som s ním išla na rande a na druhý deň mi povedal: 'Rád by som ťa dnes večer videl'," hovorí v nedávnej epizóde svojho podcastu Cancelled (Zrušené) spolumoderátorke Brooke Schofieldovej. Vraj mu odpovedala, že mu dá vedieť a potom možno spolu niekam vyrazia. "A on sa ma spýtal, či môže za mnou prísť. Považujem za veľmi zvláštne, že keď idete s niekým na jedno rande a on sa potom sám pozve. Ja by som to neurobila."

Tana s ním komunikovala aj ďalej. Napísala mu: "Ja neviem... Stretneme sa potom." A on na to: "Prečo nie? Veď sa môžeme porozprávať aj s tvojimi priateľmi." Má 34 rokov, čo jej príde trochu zvláštne, tak mu odpísala, že sa možno uvidia neskôr. On ju ale opakovane kontaktoval a pýtal sa, kde je a čo robí, na čo blondínka zareagovala, že je stále vonku s kamarátmi. Neskôr navrhla, že by si mohli spolu neskôr pozrieť film alebo sa stretnúť. Mladík síce priznal, že je trochu unavený, ale bol ochotný do toho ísť po tom, ako Tana odíde od kamarátov. Partia bola spolu v nočnom klube.

Do piatich minút dostala od muža ďalšiu textovú správu, v ktorej ju žiadal, aby vyšla von a nastúpila do jeho auta. "Šialené. Povedala som: 'Nepovedala som ti to pred chvíľou? Som so svojimi priateľmi, bavím sa. Kto povedal, že ma máš vyzdvihnúť?' Myslím si, že je to šialené. Ak je to tvoj priateľ, je to v poriadku, ale toto nie je ten prípad," približuje Youtuberka. Po jedinom rande sú toto podľa nej minimálne zvláštne nároky.

Video zaznamenalo už viac ako tri milióny zhliadnutí, pričom sa mnohé užívateľky v komentároch podelili o svoje vlastné podobné hororové príbehy. "Doslova som jednému chlapcovi povedala: 'Možno sa stretneme neskôr'. Zaspala som a on sa objavil u mňa doma," napísala jedna z nich. "Raz som povedala chalanovi 'Hej, prepáč, som chorá', naznačujúc, že sa nechcem stretávať a on sa aj tak ukázal," pridala sa druhá.