Beriete si na dovolenku kondómy? Takto ich nikdy neprevážajte! Hrozí veľké riziko

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Veľa ľudí si na dovolenku berie kondómy. Či už ste vo vzťahu alebo hľadáte letnú romancu, vždy je lepšie byť v bezpečí ako ľutovať. Predtým, ako si ich ale pribalíte do kufra, uistite sa, že ste ich zbalili správne. Okrem toho skontrolujte, či je bezpečné takýto tovar priniesť do vašej dovolenkovej destinácie.

Keď sa chystáte na dovolenku, je dôležité uistiť sa, že máte všetko, čo potrebujete. Ak plánujete prežiť aj nejaký letný románik, pravdepodobne si do kufra pribalíte kondómy. Môžete si ich vziať do lietadla, autobusu či ktoréhokoľvek iného dopravného prostriedka, ako ale upozorňuje Daily Star, nie je dobrý nápad vložiť prezervatívy do batožiny, ktorá počas letu skončí v nákladnom priestore.

(Zdroj: Getty Images)

Je to preto, že nákladný priestor lietadla môže byť počas diaľkových letov enormne prehriatý. Vysoké teploty tak môžu narušiť alebo oslabiť materiál kondómu, čo spôsobí, že už nemusí byť taký efektívny. Najlepšie preto urobíte, ak si ich zabalíte do príručnej batožiny. Týmto ich ochránite pred extrémnymi teplotnými výkyvmi a zaistíte, že zostanú v najlepšom stave. Ukladanie kondómov do vrecka alebo peňaženky pri cestovaní môže tiež znížiť ich kvalitu. Peňaženky totiž majú schopnosť stláčať veci príliš tesne a neustály tlak a trenie môže potenciálne poškodiť obal kondómu, čo vedie k roztrhnutiu.

Napokon sa oplatí pred cestou skontrolovať, či nie sú podobné predmety vo vašej dovolenkovej destinácii zakázané. V Thajsku je napríklad držanie sexuálnych hračiek nezákonné. Ak vás prichytia pri čine, pripravte sa na tri roky za mrežami a mastnú pokutu 60 000 bahtov (1560 eur). Saudská Arábia zas presadzuje nulovú toleranciu sexuálnych hračiek, pornografie alebo čohokoľvek, čo len vzdialene pripomína spodnú bielizeň, bikiny alebo plavky. Ak vás prichytia s niektorým z týchto dráždivých predmetov, môžete čeliť vyhosteniu alebo nechcenému pobytu vo väzení. Sexuálne hračky nie je bezpečné priniesť ani do Spojených arabských emirátov. Držte ich ďaleko od kufra, inak riskujete trestné stíhanie.

(Zdroj: Getty Images)

Ani colníci na Maldivách nemajú v obľube sexuálne hračky. Ak zahliadnu vaše tajné potešenie, chopia sa ho a v niektorých prípadoch vás môžu dokonca poslať späť domov. Takýto nekompromisný prístup vyznávajú aj colné úrady vo Vietname. Ak nájdu váš intímny náklad, pripravte sa na okamžitú konfiškáciu.