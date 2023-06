Ohromujúce zistenie o mužoch: Jeden z ôsmich si na pohreb berie... to snáď nie!

MARINA DEL REY - Vo viacerých filmoch či sitkomoch dochádza k situáciám, kedy postavy počas pohrebu navzájom koketujú. Nový prieskum ukázal, že k podobným interakciám dochádza aj v realite. Jeden z ôsmich mužov so sebou na pohreb nosí aj kondóm. Sexuologička vysvetlila, prečo je to tak.

V jednej z najikonickejších scén filmu s názvom Wedding Crashers začne herec Will Ferrell koketovať so smútiacou ženou počas pohrebu. Ferrellova postava Chazz Reinhold hovorí: "Smútok je najsilnejšie afrodiziakum prírody." Podľa novej štúdie realizovanej poprednou značkou kondómov Trojan, o ktorej informoval Daily Mail, sa zdá, že Reinhold nebol ďaleko od pravdy. Očividne jeden z ôsmich mužov vo veku 35 a menej rokov si pre každý prípad berie so sebou na pohreb kondóm. Prieskum s názvom State of Sex oslovil 2000 dospelých vo veku 18 až 35 rokov.

Ako ale súvisí sexuálna túžba s pohrebom? Sexuologička Patti Brittonová sa domnieva, že zdôvodnenie je celkom jednoduché. "Je to o vyplnení prázdnoty, doslova a do písmena. Trajektória smútku je o strate blízkosti. To je dôvod, prečo nastupuje naše libido, aby sme vyplnili tú prázdnotu," vysvetlila pre magazín o životnom štýle a kultúre MEL.

Odborníčka však varovala, že sex nie je riešením osamelosti alebo straty. "Mnoho ľudí si myslí, že ak je môj penis v dutine jej tela, musíme byť blízko. Ale to neznamená, že v skutočnosti ste. V tomto prípade sa sex nevhodne používa na spojenie a blízkosť tam, kde v skutočnosti nie je." Smútok môže tiež viesť k zlým rozhodnutiam.

Štúdia ďalej zistila, že 77 percent opýtaných verí, že muži aj ženy by mali mať rovnakú zodpovednosť, pokiaľ ide o ochranu počas sexu. Takmer 80 percent opýtaných mužov prezradilo, že by radšej nosili prezervatív, než by prinútili partnerku, aby si vzala antikoncepčnú tabletku, ktorá mení hormóny v tele. Čo sa týka dám, o niečo viac ako polovica z nich prezradila, že by uprednostnili kondómy pred tabletkami. V súčasnosti je antikoncepčná tabletka dostupná len pre ženy. Ak chcú muži predísť tehotenstvu svojej partnerky, možnosťou sú buď kondómy, alebo podstúpenie vazektómie. To sa však môže už čoskoro zmeniť, keďže lekári odhalili, že nedávny test tabletiek pre mužov, ktorý vykonali na myšiach, bol stopercentne účinný.