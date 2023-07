Profesor tvrdí, že pozná liek na COVID-19: Toto užíval ráno a večer... doteraz som sa nenakazil!

MELBOURNE - Profesor medicíny Don Campbell z Monashskej univerzity v Austrálii sa domnieva, že spolu so svojimi kolegami prišli na to, ako obmedziť šírenie nákazy SARS CoV-2. Aktuálne vyzýva obyvateľov Melbourne, aby prijali účasť na jeho štúdii a nebáli sa vyskúšať osvedčený sprej do nosa obsahujúci látku, ktorá sa využíva vo farmácii už desiatky rokov.

Heparín je liek, o ktorom sa Campbell domnieva, že by mohol eliminovať šírenie koronavírusu. Táto myšlienka mu vraj skrsla v hlave jedného dňa v máji 2020, keď si žehlil oblečenie. "Nemysliac na nič konkrétne, povedal som svojej žene: 'Myslím, že heparín ako nosový sprej bude blokovať covid. A ona povedala: 'A čo s tým urobíš?'" Heparín pôsobí proti zrážaniu krvi a zabraňuje tvorbe zrazenín alebo ich zväčšovaniu. Zvyčajne sa predpisuje pri prevencii alebo na liečbu určitých ochorení ciev, srdca a pľúc. Používa sa aj počas operácií srdca, pri bypassoch, transfúzii krvi a dialýze obličiek.

Campbell je šéfom programu Nemocnice bez múrov v Northern Health a o túto látku sa začal zaujímať pred takmer štyrmi desaťročiami, keď sa vo Veľkej Británii venoval výskumu pľúcnej fibrózy. S odstupom času sa nad liekom opäť zamyslel, keď jeho synovi diagnostikovali Kawasakiho chorobu, ktorá mu spôsobila problémy s krvou. "Liečili ho, zlepšilo sa to a všetko bolo úspešné. Vtedy mi napadlo, prečo nepoužili heparín. Bzučalo mi to v hlave celý čas," hovorí. Zdravotnícki odborníci vraj už dvadsať rokov vedeli, že liek by sa mohol použiť aj na blokovanie šírenia chrípky. Preto sa domnieval, že podobný koncept by mohol fungovať aj pri blokovaní covidu. "Zavolal som dvom kolegom - profesorovi verejného zdravotníctva Terrymu Nolanovi a profesorovi farmakológie na Melbournskej univerzite Garymu Andersonovi. Povedal som im: 'Chcem s vami dve minúty hovoriť. Na konci dvoch minút chcem, aby ste mi povedali, že som sa buď zbláznil, alebo mi dali mená dvoch ľudí, na ktorých sa mám obrátiť, aby sme to posunuli ďalej'," priblížil Campbell pre portál News.com.au.

Odvtedy spolu s kolegami pracovali na realizácii tejto myšlienky. Profesor zároveň každý deň s veľkou dávkou oddanosti testoval sprej na sebe, a to raz ráno a večer a potom ešte raz, keď išiel do obchodu. Domnieva sa, že práve jeho použitie zabránilo tomu, aby sa nakazil novým koronavírusom. "Na základe vedeckých poznatkov mám dobrý dôvod veriť, že sprej bráni alebo zníži riziko prenosu covidu," povedal. V súčasnosti nie je tento nosový sprej dostupný, pretože musí prejsť ďalším testovaním. Campbell ale dúfa, že sa tak stane do konca budúceho roka.

Odborníci momentálne hľadajú 400 rodín, ideálne v Melbourne, ktoré by mohli sledovať dvanásť mesiacov. Do štúdie sa môžu zapojiť obyvatelia starší ako päť rokov, ktorí majú pozitívny test na covid alebo majú v domácnosti niekoho v akomkoľvek veku, kto má pozitívny test. Každá rodina bude dostávať buď nosový sprej s heparínom, alebo placebo s fyziologickým roztokom, ktoré si bude aplikovať trikrát denne v priebehu desiatich dní. Do štúdie sa nemôžu zapojiť osoby alergické na heparín a tí, ktorým bola diagnostikovaná heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT) a ani tí, u ktorých sa v posledných troch mesiacoch opakovane vyskytol krvný nádor. Campbell ubezpečuje, že používanie heparínu je bezpečné vzhľadom na to, že ide o druhý najpoužívanejší liek na svete, ktorý sa ako intravenózne antikoagulancium používa už osem desaťročí.