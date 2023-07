Na pláž vyplavilo záhadnú mŕtvolu: To čudo musíte vidieť! Dôkaz o existencii mýtickej panny?

Bobbi-Lee Oatesová zostala ohromená po tom, čo na pláži Keppel Sands v austrálskom Queenslande našla hnijúce pozostatky neznámeho tvora. "Išli sme po pláži, hľadali kemping a nemohli sme si nevšimnúť, ako veľmi sa tá lebka ponášala na ľudskú lebku. Okamžite sme zastali a boli sme zmätení, čo to do pekla môže byť. Malo to lebku s predĺženou čeľusťou a vlasy podobné farbe kravy alebo klokana," povedala Oatesová.

Podľa nej to vyzeralo úplne ako morská panna, avšak s ochlpením, pretože sa zdalo, že telo má chvost aj končatiny. "Boli sme nadšení, pretože som si myslela, že sme objavili zázračný nový druh," dodala žena. Jej nadšenie však malo krátke trvanie, keď sa vybrala na Facebook, aby sa pokúsila identifikovať, čo to je. Viacerí užívatelia totiž uviedli, že ide o dugonga - morského cicavca, ktorý sa podobá veľrybám a môže dorastať do dĺžky až štyri metre.

Šéf zoologickej spoločnosti v Londýne Rob Deaville preskúmal fotografie a pôvod živočícha zúžil na skupinu cicavcov, ktorá zahŕňa veľryby, kosatky, delfíny a sviňuchy. "Určite mi to pripadá ako malá veľryba. Nie som oboznámený s oblasťou ani s druhmi, ktoré sa tam bežne vyskytujú, takže nemôžem povedať nič bližšie." Pozostatky tak aj naďalej zostávajú záhadou.