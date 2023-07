Hrozivý objav v Indickom oceáne: Vedcov máta už dlhé desaťročia, máme sa obávať?

Vedci v snahe demystifikovať záhadnú gravitačnú dieru v hlbinách Indického oceánu urobili prelom v bádaní. Pod oceánom existuje obrovská oblasť, ktorá ich miatla už dlhý čas. Táto oblasť má nezvyčajne nízku gravitáciu, čo spôsobuje klesanie morského dna. Prekvapivé je aj to, že pokrýva oblasť s rozlohou tri milióny štvorcových kilometrov, informuje New Scientist. Dvaja vedci z Indického Inštitútu vedy, Debanjan Pal a Attreyee Ghosh, predložili teóriu, ktorá by mohla objasniť tento mätúci jav. Veria, že asi tisíc kilometrov pod zemskou kôrou je extrémne studená a hustá oblasť.

V skutočnosti ide o pozostatky starovekého oceánu, ktorý sa pred 30 miliónmi rokov nasal do tektonických platní pod Afrikou. Celý tento proces rozvíril hromadu roztavenej horniny, čo spôsobilo významnú sopečnú aktivitu. Na rozlúštenie tejto zložitej hádanky Pal a Ghosh študovali, ako sa tieto tektonické platne na našej Zemi pohybovali za posledných 140 miliónov rokov. Načrtli devätnásť scenárov toho, ako sa platne mohli pohybovať okolo diery. Ich štúdia, zverejnená v časopise Geophysical Research Letters, zistila, že len niekoľko scenárov mohlo zodpovedať za gravitačnú dieru a v žiadnom z týchto modelov nebola nízka gravitácia spôsobená tým, čo bolo priamo pod ňou.

Namiesto toho zistili, že diera bola pravdepodobne tvarovaná oblakmi magmy s nízkou hustotou. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie gravitačnej diery sa podľa štúdie vracia späť k oddeleniu Gondwany, superkontinentu na území pôvodnej Afriky, Austrálie a Indie, asi pred 120 miliónmi rokov. Keď sa India oddelila od Afriky, oceán Tethys, ktorý sa tam nachádzal, sa rozdelil a pretlačil medzi kontinentálne platne. Niektoré drobné časti platne sú stále prítomné v Stredozemnom mori, ale väčšina z tejto platne sa stále pomaly ponára späť do hlbokého vnútra Zeme okolo východnej Afriky.

Keď sa hustý plášť topí, vytvára oblaky magmy s nízkou hustotou. Tieto a ďalšie okolité masy, ako je tibetská náhorná plošina, vytvárajú relatívnu gravitáciu, ktorá zosilňuje efekt, pre Business Insider povedal Bernhart Steinberger z German Research Center of Geosciences. Napriek tomu, že experti predstavili naozaj pútavú teóriu, nie každého vo vedeckej komunite presvedčila. Je preto potrebné vykonať ďalší výskum, ktorý poskytne jasnejšie odpovede.