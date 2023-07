Chystáte sa na dovolenku do Talianska? Dievčina upozorňuje na obrovskú chybu, ktorá vás môže dostať do problémov

SICÍLIA - Ak sa tento rok chystáte na dovolenku na Sicíliu, mali by ste si pribaliť extra oblečenie. Podľa Britky žijúcej v Taliansku totiž môžete za nosenie bikín na verejnosti dostať pokutu. Viacerí turisti upozornili na to, že pokuty sa nevzťahujú len na bikiny.

Skôr než odídete z pláže, pozor na to, čo máte na sebe. Prísne pravidlá by vás mohli dostať do problémov s políciou a dokonca môžete dostať aj pokutu. Lauren Quacquarelliová, ktorá momentálne žije v Taliansku, upozornila na málo známe pravidlá pre turistov. "Nerobte túto chybu v Cefalu na Sicílii a neriskujte, že dostanete pokutu. Je nezákonné chodiť v bikinách alebo plavkách. Nemôžete chodiť hore bez ako muž alebo žena, inak vás polícia pokutuje," varovala vo svojom videu zverejnenom na TikToku. Radí preto všetkým dovolenkárom, aby sa pred odchodom z pláže obliekli.

Ľudia sa podelili o svoje skúsenosti z tohto regióna, pričom jeden z nich uviedol: "Minulý rok na mňa za to nakričali, našťastie bez pokuty." Ďalšia užívateľka prezradila, že keď bola na Capri a prechádzala sa po Piazzette v šortkách a hornom dieli bikín, zastavila ju polícia a požiadala ju, aby sa obliekla, inak jej dajú pokutu. Iní ale uviedli, že miestna polícia nie je až taká prísna. "V 99,99 percenta prípadov vás len požiadajú, aby ste si obliekli košeľu. Žiadne iné následky okrem širokého úsmevu," napísal jeden z komentujúcich.

Prísne pravidlá platia v celom Taliansku, nielen na ostrove Sicília. Tiktokerka Marti na to poukázala vo svojom videu. „Toto je verejný oznam pre všetky dievčatá, ktoré idú do Talianska. Pravdepodobne dostanete pokutu, ak si niečo také oblečiete v plážovom meste. Ak plánujete ísť na pláž, prineste si so sebou tričko navyše, aby ste sa mohli zakryť a staré talianske dámy a páni budú spokojní," vysvetlila.

Problémom však evidentne nie sú len bikiny. Niektorí turisti poukázali na to, že kvôli noseniu odhaľujúcich šiat môžete dostať zákaz vstupu do turistických atrakcií. Je to preto, že mnohé z kostolov a katedrál nedovoľujú návštevníkom mať odhalené ramená alebo nohy. Ak sa teda chystáte navštíviť talianske pamiatky, radšej zvoľte oblečenie, ktoré vám zakryje ramená, dekolt, chrbát a nebude príliš odhaľovať nohy.