Chystáte sa na dovolenku? Týchto päť vecí si zaručene pribaľte do kufra... áno, aj tie prvé dve!

BRATISLAVA - Balíte sa na dovolenku a pýtate sa, na čo nezabudnúť? Než si zo svojho zoznamu odškrtnete plavky, sandále a ručníky, uistite sa, že máte so sebou aj dobre pripravenú lekárničku. V ideálnom prípade ju nebudete vôbec potrebovať, ale ak sa niečo stane, verte, že ju oceníte. Čo by v nej teda určite nemalo chýbať?

Čas dovoleniek je tu a určite sa aj mnohí z vás vyberú bližšie či ďalej od Slovenska s cieľom zrelaxovať si telo aj dušu. Pri tejto príležitosti je dobré vedieť, čo sa určite oplatí pribaliť do svojej batožiny. Je to lekárnička, v ktorej by nemali chýbať tieto veci:

Antihistaminiká a lieky na alergiu

Ak trpíte alergiou, pravdepodobne je pre vás samozrejmosťou, že so sebou stále nosíte lieky na zmiernenie alergických príznakov. Môže sa avšak stať, že o svojej alergii zatiaľ neviete. Väčšina z nás zaregistruje intoleranciu na určitú potravinu či rastlinu, ktorá napríklad ani na Slovensku nerastie, až keď s ňou príde prvýkrát do kontaktu počas cestovania. Vyhnite sa preto nepríjemným situáciám a zabaľte si do tašky antihistaminiká, či už ide o nepríjemné pálenie úst, kožné vyrážky, respiračné poruchy alebo svrbenie očí.

Lieky na zažívacie problémy

Nepredvídateľné žalúdočné problémy vás môžu dostihnúť, nech ste kdekoľvek. Naše črevá sú zvyknuté na slovenské podmienky, preto je možné, že pitná voda z kohútika, zle umytá zelenina a ovocie či lokálne špeciality, ktoré počas svojho pobytu v zahraničí vyskúšate, spôsobia v žalúdku neplechu. Nezabudnite si preto pribaliť do kufru lieky na zastavenie hnačky, živočíšne uhlie a prípadne aj probiotiká, ktoré sú pri zažívacích problémoch nutnosťou.

Spreje pre urýchlenie hojenia

Popálenie pri grilovaní, odrená pokožka a drobné ranky spôsobené vonkajšími aktivitami sú, bohužiaľ, neoddeliteľnou súčasťou takmer každej dovolenky. Dôležité je nič nepodceniť a podobné úrazy riadne ošetriť. Bývajú totiž lákavým zdrojom pre baktérie a iné mikroorganizmy, ktoré môžu spôsobiť infekciu. Liečivé spreje pomáhajú minimalizovať riziko infekcie a zlepšiť rýchlosť hojenia rán. Vyhľadávajte tie, ktoré obsahujú účinné látky, ako je napríklad Bionect Control Spray, ktorý obsahuje kyselinu hyalurónovú - látku, ktorá sa prirodzene vyskytuje v ľudských tkanivách a podporuje rýchlejšie hojenie. Metalické striebro obsiahnuté v spreji zas vytvára bariéru proti prienikom škodlivých baktérií.

Ochrana pred slnkom aj po ňom

Neexistuje lepší pocit než kvalitný dovolenkový čas strávený na slniečku. Či už ide o klasickú opaľovačku na pláži alebo akékoľvek iné vonkajšie aktivity na slnku, je treba myslieť na ochranu pred slnečnými lúčmi. Dlhé slnenie môže spôsobiť spálenie pokožky, vrásky, ekzém, pigmentové škvrny a iné nepríjemné ochorenie kože. Krémy s SPF fungujú tak, že absorbujú či odrážajú škodlivé lúče a znižujú množstvo toxických látok, ktoré prenikajú do pokožky. Čím vyšší je SPF krému, tým lepšie chráni pokožku pred UV žiarením. V prípade, že sa predsa len trochu pripálite, nepanikárte, ale ošetrenie pokožky neodkladajte. Na postihnuté miesta aplikujte krém proti popáleninám. Ak ho nebudete mať práve poruke, skúste chladiť a upokojiť spálené miesto obyčajným bielym jogurtom z chladničky.

Repelent a prípravky na ošetrenie bodnutia hmyzom

Ak by mala byť jedna vec, ktorá každého človeka pri cestovaní zaručene rozčúli, bolo by to rozhodne bzučanie komára vo chvíli, keď sa snažíme zaspať. Bodnutie hmyzom je vždy nepríjemná záležitosť, ale ešte horšie je to s vedomím toho, že niektoré druhy hmyzu, ako sú komáre a kliešte, môžu byť prenášačmi nebezpečných chorôb. Vyhnite sa nepríjemným situáciám a pribaľte si so sebou na cestu repelenty, čiže chemické látky, ktoré sa aplikujú na kožu alebo oblečenie a odradzujú hmyz, ktorý by nás inak mohol napadnúť. Prípravky na ošetrenie hmyzích bodnutí (krém alebo sprej obsahujúci antihistaminikum) môžu pomôcť zmierniť nepríjemné príznaky uštipnutia vrátane svrbenia, začervenania či opuchu.