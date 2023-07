Radi sedíte v lietadle pri okne? Pozor, prináša to nečakané riziko! Toto vám hrozí

PHILADELPHIA - Istá TikTokerka pred pár mesiacmi upozornila na dôležitosť nosenia opaľovacieho krému v lietadle. Podľa jej slov vám počas sedenia pri okne môže hroziť rakovina kože. Odborníčky uviedli, že toto tvrdenie je len čiastočne pravdivé. Vysvetlili, kto by tak mal robiť a čo sa stane, ak tak nespravíte.

Začiatkom tohto roka istá Fiona na TikToku zverejnila cestovateľské video, ktoré vzbudilo vážnu pozornosť. Zdôraznila v ňom dôležitosť nosenia opaľovacieho krému pri letoch a citovala správy o ľuďoch, ktorí utrpeli väčšie poškodenie slnkom, keď sú vo vyšších nadmorských výškach. "Aj keď ste vo vnútri lietadla, kvôli vysokým nadmorským výškam ste v skutočnosti vystavení silnejšiemu UV žiareniu, najmä ak sedíte pri okne," uviedla.

Podľa dermatológov je toto tvrdenie čiastočne správne. "Dobrou správou je, že skutočné riziko jedného letu alebo príležitostného letu je pravdepodobne nízke," povedalla pre Huff Post Elizabeth Jonesová z Univerzitnej nemocnice Thomasa Jeffersona vo Philadelphii. Pre členov letovej posádky a pilotov je však riziko vyššie. "Ľudia, ktorí lietajú pracovne, sú vystavení ultrafialovému svetlu oveľa viac vzhľadom na veľkosť čelného skla, najmä ak sú v kokpite, a vzhľadom na všetok čas, ktorý strávia vo vyššej nadmorskej výške," uviedla Jonesová.

Poukázala pritom na štúdiu z roku 2015, ktorá zistila, že piloti a palubní sprievodcovia majú zhruba dvojnásobný výskyt melanómu - menej bežnej, ale závažnejšej formy rakoviny kože, v porovnaní s bežnou populáciou. Existuje teda súvislosť medzi lietaním a poškodením slnkom, no napriek tomu sa nemusíte príliš obávať. "Okná lietadla účinne blokujú väčšinu UVB lúčov," dodala dermatologička. Takže aj keď sedíte na sedadle pri okne, pravdepodobne neskončíte s úpalom. To však neznamená, že nemôže dôjsť k inému poškodeniu. Okná lietadla úplne nezadržujú UVA lúče, ktoré môžu spôsobovať predčasné starnutie, vrásky a v konečnom dôsledku môžu prispieť aj k rakovine kože.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Nosenie opaľovacieho krému v lietadle vás môže ochrániť pred týmito škodlivými lúčmi, ktoré prenikajú hlbšie do kože a vystavujú vás riziku rôznych typov rakoviny kože vrátane tej najsmrteľnejšej formy. Kto teda potrebuje opaľovací krém v lietadle? Všetci. Opaľovací krém v lietadle by ale podľa Jonesovej mali používať najmä ľudia s rodinnou anamnézou rakoviny kože a tí so svetlou pokožkou, ktorí sú citlivejší na slnko.

Galéria fotiek () Zdroj: gettyimages.com

Odborníci odporúčajú používať opaľovací krém, ktorý je označený ako širokospektrálny, čo znamená, že chráni pred UVA aj UVB lúčmi. Okrem opaľovacích krémov sú užitočné aj iné ochranné prostriedky. Dôležitá je fyzická ochrana v podobe nosenia klobúkov, odevov na ochranu pred slnkom a slnečných okuliarov.