V českom safari parku sa odohrala brutálna scéna: VIDEO len pre silné žalúdky

Pred niekoľkými rokmi pracovníci safari parku Dvůr Králové v Českej republike spozorovali samicu opice, ktorá niesla telo svojho mŕtveho mláďaťa ešte nejaký čas po tom, ako zomrelo. Neskôr mŕtvolu zožrala. Akokoľvek nepríjemne to znie, takéto nezvyčajné správanie môže mať evolučné výhody, ktoré ovplyvňujú šance matky na reprodukciu v budúcnosti. Dotyčná opica je samica mandrila čiernotvarého (Mandrillus leucophaeus), málo prebádaného a ohrozeného druhu. Samica menom Kumasi porodila svojho mužského potomka 24. augusta 2020. Nezdalo sa však, že by bol zdravý a o osem dní neskôr si ošetrovatelia uvedomili, že z neznámych príčin zomrelo, informoval portál Live Science.

Video nie je vhodné pre osoby s citlivou povahou

Spočiatku matka držala mŕtvolu pri sebe a pokračovala v interakcii, ako keby bola živá. Podobne sa aj iné opice pokúšali spojiť so zosnulým mláďaťom pohľadom do jeho očí. Dva dni po jeho smrti Kumasi začala požierať jeho pozostatky, kým telo neodniesli strážcovia. Aj keď môže byť táto hrozná scéna znepokojujúca, poskytuje dôležité informácie o správaní zvierat. Štúdium javov súvisiacich so smrťou u nehumánnych zvierat tvorí súčasť toho, čo sa nazýva komparatívna thanatológia, ktorá skúma rôzne reakcie na mŕtvolu.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

V tomto prípade osudy opičieho mláďaťa a jej matky zachytili výskumníci. Svoje pozorovania zverejnili v novom dokumente, ktorý obsahuje videá zachytávajúce, ako Kumasi nosí a upravuje svoje dieťa, ako aj iné opice, ktoré sa s ním pokúšajú interagovať. Ukazujú tiež, že sa jej správanie mení a nakoniec pozostatky svojho mláďaťa požiera. "Toto je prvá správa o posmrtnom nosení a kanibalizme dieťaťa v zajatej skupine," napísal tím v štúdii zverejnenej v časopise Primates. Nie je jasné, aké boli motivácie samice. Je možné, že smútila nad stratou, ktorú utrpela, ale vedci si skôr myslia, že nerozumela tomu, čo sa stalo alebo bola v stave popierania.

Pokiaľ ide o akt kanibalizmu, pre matku by mohlo mať výhody. "Kanibalizmus sa môže javiť ako adaptívna evolučná črta, ak vezmeme do úvahy vysoké investície do reprodukčnej energie matiek primátov. Obnovenie energie po tehotenstve môže zlepšiť reprodukčný úspech matky," uviedli experti.