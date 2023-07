Muža nechala matka v telefónnej búdke, keď bol ešte bábätko: Neuveriteľný príbeh, toto sa stalo po 50 rokoch

Londýnčan Chris Mason sa stretol so svojím otcom Dominicom aj so štyrmi súrodencami po účinkovaní v najnovšej sérii šou Long Lost Family na televíznej stanici ITV. V rozhovore s moderátorkou Lorraine sa Chris a jeho dcéra Elena rozhovorili o stretnutí s otcom, ktorý teraz žije v americkom štáte Maine. Koncom 70. rokov minulého storočia ho jeho biologická matka opustila v telefónnej búdke, svoju skutočnú rodinu preto nepoznal, informoval Evening Standard. Jeho nevlastná sestra Mary z USA prezradila, že sa pokúsila Chrisa nájsť krátko po jeho zmiznutí, no neúspešne. Ten sa napriek tomu teší, že konečne našiel svojich súrodencov.

Mason prezradil, že bol vychovaný v milujúcej rodine v Londýne po tom, čo ho pred päťdesiatimi rokmi našli v telefónnej búdke. V relácii uviedol, že vždy vedel, že bol adoptovaný. Keď mal päť alebo šesť rokov, jeho adoptívna matka mu povedala, že ho našli na ulici. Chrisa, ktorý je sám otcom dvoch detí, podľa vlastných slov tento fakt nikdy príliš netrápil, ale jeho dcéru Elenu zaujímalo, odkiaľ pochádza, a preto sa prihlásila do televíznej šou. Bohužiaľ, jeho matka, Írka, zomrela skôr, ako sa s ňou mohol stretnúť. Vďaka relácii sa však mohol stretnúť aspoň so svojím otcom, ktorý vyrastal v Taliansku, ale teraz žije so svojou rodinou v Maine.

Chris povedal, že bolo zvláštne zistiť, že má veľkú rodinu a odhalil, že má nevlastnú sestru Marie, dvoch bratov, ktorí sa volali Jeff a Michael a ďalšiu sestru Julie, s ktorou sa zoznámil vďaka šou. Niektorí z jeho súrodencov čoskoro prídu do Londýna a plánujú cestu do Talianska, kde vyrastal ich otec. "Je to uzavretý kruh. Nikdy to nebola skutočná obava, ale ak by som mal príležitosť, rád by som povedal svojej biologickej mame, že ak mala nejaké problémy, starosti alebo výčitky svedomia za to, čo musela urobiť, musela sa ocitnúť v hroznej pozícii," uviedol Mason.

Na svoju biologickú matku kvôli tomu nezanevrel. "V šesťdesiatych rokoch minulého storočia to bola iná doba. Asi mala strach. Jediná cesta je ísť vpred, nemôžete posudzovať, čím ľudia prechádzajú." Marie si vraj vždy myslela, že jej mama mala ďalšie dieťa, ale nepoznala celý príbeh "Bolo to úžasné. Keď sme sa konečne stretli, bola to úľava, že som konečne mohla povedať 'našla som ho'. Priala som si, aby som si ten DNA test urobila už pred rokmi," dodala Marie.